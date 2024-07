Barrage de Samendeni: la centrale hydroélectrique réceptionnée

Les travaux de construction de la centrale hydroélectrique et de la ligne électrique du barrage de Samendéni dans la province du Houet, ont été réceptionnés, le vendredi 28 juin 2024, sur le site. La validation des travaux par la commission de réception va permettre au Programme de développement intégré de la vallée de Samendeni (PDIS), de rétrocéder l’ouvrage à la Société nationale burkinabè d’électricité (SONABEL) pour exploitation.

Pour la réception provisoire des travaux de construction de la centrale hydroélectrique et de la ligne électrique du barrage de Samendéni dans la province du Houet, une commission a été mise en place. Les membres sont issus de plusieurs départements ministériels. Ils étaient présents, le vendredi 28 juin 2024, dans l’enceinte de la centrale pour constater la conformité des travaux réalisés avec les prescriptions techniques du marché.

De la tour de prise d’eau aux bâtiments abritant les transformateurs et la salle des machines en passant par la salle de contrôle où sont les turbines et les alternateurs, les membres ont minutieusement vérifié les caractéristiques des équipements et ont constaté le fonctionnement effectif des deux groupes de la centrale. Outre les visites, ils ont eu des échanges avec des entreprises en charge des travaux et les structures de contrôle. C’est à l’issue de ces différentes phases, que les membres de la commission ont prononcé la réception provisoire des travaux de construction de la centrale hydroélectrique et de la ligne électrique de Samendéni.

18 millions de kWh injectés dans le réseau SONABEL

La réception provisoire entérine la fin des travaux de construction de la centrale hydroélectrique. Elle sera maintenant rétrocédée à la Société nationale burkinabè d’électricité (SONABEL) pour exploitation. Débutée en 2010, la construction de la centrale hydroélectrique a connu de nombreuses péripéties qui ont retardé son achèvement. Il s’agit, entre autres des mouvements sociaux liés à la mise en œuvre du volet social et environnemental du projet, de la maladie à covid19 ou de l’insécurité.

L’aboutissement de cet ambitieux projet réjouit le coordonnateur du Programme de développement intégré de la vallée de Samendeni (PDIS), Souro Sanou. « Les spécifications prévoyaient un certain nombre d’essais de fonctionnement. Ces essais ont été tous effectués avec succès et aujourd’hui nous sommes satisfaits de l’exécution des travaux. L’ouvrage sera mis à la disposition de la SONABEL dans les jours à venir pour exploitation » a-t-il dit. Pour le représentant de la SONABEL, Issiaka Kindo, la centrale va apporter un plus non négligeable à la capacité de fourniture de l’énergie au Burkina Faso. « Cela va être un plus.

Mais ce pas n’est pas suffisant pour dire qu’on peut pousser un ouf de soulagement par rapport aux difficultés de fourniture d’électricité qu’on connait », a précisé M Kindo. Le chef de file du groupement d’entreprises qui a suivi les travaux, Yacouba Traoré, est d’autant plus satisfait que ce sont les experts burkinabè qui ont suivi les travaux de la centrale du début jusqu’à la fin. « C’est une expertise qu’on va capitaliser et même exporter hors du Burkina Faso », a souligné Yacouba Traoré.

La construction de la centrale hydroélectrique est l’une des composantes du PDIS. C’est une centrale moderne aux équipements automatiques, qui comprend deux turbines avec une capacité annuelle de production de 18 GWh, soit 18 millions de kWh que va recevoir le réseau SONABEL. Cette capacité peut approvisionner en électricité plus de 1000 ménages. Les travaux d’un coût d’environ sept milliards F CFA/TTC, ont été exécutés par un groupement d’entreprises marocaines et burkinabè.

Adaman DRABO