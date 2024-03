Plusieurs dizaines de terroristes neutralisés le 8 mars à Séno

Plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés, le vendredi 8 mars 2024 dans des frappes de l’armée burkinabè à Touka, dans la zone de Dori (Séno), a appris l’AIB auprès de sources sécuritaires qui font cas d’autres victoires dans la zone de Barsalgho (Centre-Nord) et de la forêt de Nouaho (Centre-Est). Cette semaine, les forces combattantes ont poursuivi la reconquête de territoires et repoussé plusieurs assauts terroristes à travers le territoire.

Ainsi le 8 mars 2024, plusieurs dizaines de terroristes se sont rassemblés vers 16h à Touka dans la zone de Dori où, sous des arbres, ils fomentaient une attaque. Les vecteurs aériens ont pris les devants, en lançant un missile sur les criminels. Pendant que le maximum cramait, des fuyards vont s’écrouler à quelques mètres plus loin. Toujours en ce jour, consacré à la femme, l’armée burkinabè a multiplié les offensives pour que des PDI, en majorité des femmes, puissent regagner leurs domiciles.

C’est ainsi qu’aux environs de 18h, les radars ont aperçu dans le Centre-Nord, une centaine d’assassins qui se dirigeaient vers Wambsouya, à une vingtaine de km au nord de Barsalgho. Ils seront rejoints dans un verger par plusieurs autres malfaiteurs à moto pour lancer une attaque imminente. Ces criminels seront cuits avant, car les pilotes vont lancer dans la masse, un missile particulièrement puissant. En seulement un quart d’heure, plusieurs terroristes vont alors être consumés dans un feu ardent causé par des explosions du fait de leurs munitions.

Plus tôt, le 5 mars 2024, dans la zone du Centre-Est, d’autres hordes de terroristes ont été décimées. En effet, ce jour-là vers 18h, des assassins sur des motos ont quitté Welguemsifou en direction de la forêt de Nouaho pour se joindre à un groupe plus important stationné sous les arbres. Leur réunion de planification d’attaque va tourner court quand un puissant missile va fendre le ciel et s’abattre sur eux. Les malfaiteurs et leurs moyens logistiques ont été réduits en cendres.

Quatre terroristes neutralisés, un capturé et du matériel récupéré à Piéla

Quatre terroristes ont été neutralisés, vendredi 8 mars 2024, un autre capturé et du matériel récupéré à Piéla (Bogandé, est) par une équipe du GUMI 11 en collaboration avec le commissariat de police départementale et les VDP de la localité, a appris l’AIB auprès de sources sécuritaires. Selon les mêmes sources, le matériel récupéré comprend entre autres, cinq motos, un engin explosif improvisé, une kalachnikov, une radio, sept téléphones, un bidon d’essence de 20 litres.

Les forces spéciales de l’unité Gambo anéantissent une importante base terroriste à Welgiemsifou

Les malfaiteurs et leurs moyens logistiques ont été réduits en cendres. Toutefois, l’opération était loin d’être terminée. Elle ne faisait que commencer. Toute la nuit, les vecteurs aériens ont poursuivi les observations et ont pu découvrir non loin de là une importante base terroriste dans ce village abandonné. Une opération audacieuse et dangereuse est vite montée et dès 6h du matin. Le commando Gambo des forces spéciales investissent les lieux. Face à l’ampleur de la situation, un autre commando se joint à l’assaut.

La bataille va durer pendant 9h de temps et les forces du mal vont subir une sévère raclée, avec à la clé, plusieurs dizaines de terroristes neutralisés. Le butin de guerre est également impressionnant. Plusieurs camions et citernes volés, il y a quelques années, des centaines de futs d’essence pleins, des armes, des vivres, du matériel professionnel jamais doté aux forces armées nationales tels les radios commandes. A 17h, la base est anéantie et les forces spéciales exfiltrées.

Agence d’information du Burkina