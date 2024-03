Assemblée législative de Transition : le parlement de l’UEMOA et le bureau des grands projets du Burkina reçus

Le président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Dr Ousmane Bougouma, a reçu, en audience, le bureau du Comité interparlementaire de l’UEMOA (CIP-UEMOA) et celui des grands projets du Burkina Faso, le jeudi 7 mars 2024, à l’ALT.

Dans l’agenda du jeudi 7 mars 2024 du président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Dr Ousmane Bougouma, se sont inscrites les visites du bureau du Comité interparlementaire de l’Union économique et monétaire ouest africaine (CIP-UEMOA) et du bureau national des grands projets du Burkina Faso. Le CIP-UEMOA a profité, aux dires de son président par intérim, Pr Abdoulaye Soma, de sa première réunion de l’année 2024, à Ouagadougou, pour rendre une visite de courtoisie au président de l’ALT.

Il a dit être reconnaissant aux autorités burkinabè pour l’accueil réservé au Comité dans le cadre de la rencontre. « Le CIP de l’UEMOA a aussi exprimé sa compassion et ses encouragements au peuple burkinabè pour la crise que la Nation traverse ainsi que le soutien du Parlement de l’UEMOA », a laissé entendre Pr Abdoulaye Soma. Le vice-président du CIP-UEMOA, Fononna Cheick Ahmed Coulibaly, a encouragé les autorités burkinabè dans la lutte contre le terrorisme, au nom de la communauté de l’UEMOA.

« Nous les félicitons pour les choix qu’ils font pour l’intérêt du peuple burkinabé et de la communauté. Nous sommes donc au Burkina Faso pour dire simplement merci aux autorités. Nous serons certainement là dans deux semaines pour notre première session parlementaire dont le calendrier a été déroulé au président de l’Assemblée législative de Transition », a-t-il indiqué. A la suite de la délégation du CIP-UEMOA, Dr Ousmane Bougouma a reçu le bureau national des grands projets du Burkina Faso. Son directeur exécutif Wend-Panga Bruno Compaoré, a d’emblée remercié le président de l’ALT pour son hospitalité et son sens de l’écoute.

Recevoir les conseils avisés

« Nous avons reçu les orientations, les instructions et surtout les conseils avisés d’un aîné et d’une autorité qui est à la tête de l’une des plus grandes institutions de l’Etat pendant ces moments de Transition », a-t-il déclaré. Wend-Panga Bruno Compaoré a confié avoir présenté les missions du Bureau national des grands projets du Burkina Faso pour bénéficier du soutien de l’ALT aux différentes Initiatives présidentielles qui y sont logées. « Nous sommes ressortis très réconfortés par l’envergure de l’appui qui nous a été promis par le président de l’Assemblée législative de Transition.

Nous sommes ressortis également avec beaucoup plus de détermination parce que les orientations reçues nous ont convaincus que nos missions sont stratégiques et nous devons nous engager afin de les réussir », a-t-il soutenu. Le directeur exécutif du Bureau national des grands projets du Burkina Faso a précisé que sa structure est rattachée à la Présidence du Faso et constituée de grands projets portés par les différents ministères, en cours ou en quête d’investissements.

Ce sont des activités, a-t-il ajouté, qui sont capitales pour l’Etat burkinabè et qui doivent être boostées en termes de recherche de grands investisseurs potentiels. « Les grands projets sont, par exemple, la zone franche industrielle, l’aéroport de Bobo-Dioulasso, la construction d’académies sportives, de la centrale nucléaire », a relevé Wend-Panga Bruno Compaoré. Il a clarifié qu’il y a des projets qui doivent d’abord mériter la caution populaire à travers l’adoption de lois à l’ALT. En conséquence, selon le directeur exécutif du Bureau national des grands projets du Burkina Faso, il est évident que ces projets, pour qu’ils connaissent un franc succès, doivent avoir l’accompagnement « sans faille » de la représentation nationale.

Boukary BONKOUNGOU

Raynatou BARRY (Stagiaire)