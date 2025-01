Les combattants burkinabè ont mené ces derniers jours plusieurs offensives terrestres et aériennes, permettant de détruire des bases terroristes, de neutraliser des criminels et de récupérer de la logistique de guerre dans la région de la Boucle du Mouhoun et au Nord du pays, a appris l’AIB de sources sécuritaires.

Pas de répit en ce début d’année pour les Forces de défense et de sécurité, ainsi que pour les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) dans leur mission de sécurisation du Burkina Faso.

Le samedi 28 décembre 2024, à Melou, dans la Boucle du Mouhoun, les combattants du Groupement des unités mobiles d’intervention (GUMI) ont surpris et neutralisé

plusieurs criminels en plein festin dans leurs bases en brousse.

Deux jours plus tard, à Bonza, dans la zone de Solenzo, ce sont les vaillants VDP qui ont anéanti un groupe de criminels avant de récupérer leur matériel de guerre.

Pendant ce temps, au Centre-Nord, les unités Guépard et Fantôme ont lancé des offensives sur une base terroriste, neutralisant les criminels et faisant de nombreux prisonniers.

Le 3 janvier 2025, plusieurs bandits ont été mis hors d’état de nuire et du matériel a été récupéré par le 18e BIR à Montionkui. Le lendemain, des criminels venus s’attaquer à un poste de VDP ont été copieusement matés, les obligeant à abandonner des armes et les corps de leurs anciens compagnons.

Du 31 décembre au 6 janvier, le 7e BIR s’est lancé à la traque de terroristes venus troubler la quiétude des populations de Morlaba, dans le Kénédougou. La réaction fut sans pitié. Des

frappes aériennes se sont abattues sur les véhicules des fuyards, anéantissant ainsi plusieurs dizaines de hors-la-loi. On note également des bases détruites et du matériel

récupéré.

Les véhicules de ceux qui quadrillaient la zone ont également été complètement détruits par les frappes. En outre, les observations ont permis de repérer un grand nombre de

criminels évoluant à moto dans la zone de Oursi (Sahel), s’approchant

dangereusement d’une unité amie.

Leur progression a été stoppée par un missile, créant un « sauve-quipeut » dans les rangs de l’ennemi. Ils ont été minutieusement suivis jusqu’à leur base à Goutourou Kiri,

où ils ont été détruits dans la matinée du 29 décembre 2024.

Dans la soirée, les vecteurs aériens ont été alertés d’un mouvement de plusieurs motos en provenance du Nord vers Ouahigouya. Les combattants du ciel se sont mis en action, détruisant les deux premiers pickups par des frappes.

Plusieurs autres pickups camouflés ont été découverts et frappés efficacement, avec l’appui d’autres vecteurs aériens. Le lendemain, 30 décembre, à 06h00, une autre tentative

d’incursion de criminels a été signalée à Zimsa. Immédiatement, ils ont été anéantis par deux missiles successifs.

Agence d’information du Burkina