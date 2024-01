Politique nationale: Frédéric Guirma a tiré sa révérence

L’ancien diplomate burkinabè et ancien leader du Front de Refus RDA, Frédéric Guirma, est décédé, le mardi 9 janvier 2024, à Ouagadougou.

Diplomate et premier ambassadeur de la Haute-Volta aux Etats-Unis (1960 à 1963), Fréderic Guirma a tiré sa révérence, le mardi 9 janvier 2024, à Ouagadougou, à l’âge de 93 ans. Historien de formation et homme politique, Frédéric Guirma, sous la bannière du Front de Refus RDA, a participé à l’élection présidentielle de 1998, boycottée par les partis de l’opposition et remportée par Blaise Compaoré à 87,53% des suffrages.

Après cet échec, l’homme politique tentera de se présenter à l’élection présidentielle de 2005, mais sa candidature fut rejetée par le Conseil constitutionnel parce qu’elle a été déposée en dehors des délais légaux. Il s’installe alors un long moment en France. Enseignant d’histoire, né le 27 avril 1931, à Ouagadougou, Fréderic Guirma était aussi un homme de lettres. Il a à son actif diverses œuvres dont, « Comment perdre le pouvoir : le cas de Maurice Yaméogo », « Les contes du Mogho », etc. Sidwaya présente ses condoléances à la famille éplorée.

