Effondrement d’une dalle à l’Université Norbert Zongo

Le Groupement Suzy construction/Bin Sammar CO et ses partenaires reconnues coupables

Le verdict du procès de l’effondrement d’une dalle d’un bâtiment en

construction à l’Université Norbert Zongo (UNZ) ayant fait quatre morts dont

trois étudiants est tombé le mercredi 10 janvier 2024 au Tribunal de grande

instance (TGI) de Koudougou. L’entreprise en charge des travaux, Suzy

construction, des sociétés partenaires et des personnes responsables sur le

chantier, reconnues coupables ont été condamnées à des peines diverses.

Ibrahim Baba Compaoré, Mouniratou Nana, Serges Alexandre Kaboré (étudiants

à l’Institut universitaire de technologie de l’Université Norbert Zongo) et Ivon Agbo,

de nationalité béninoise, avaient trouvé la mort le 31 août 2021 suite à

l’effondrement de la dalle d’un bâtiment en construction à l’Université Norbert

Zongo (UNZ). Débuté le 12 décembre 2023 au Tribunal de grande instance (TGI)

de Koudougou le procès devant faire la lumière sur les circonstances de leur mort

en plus des blessures de Stéphane Abdoul Bassirou Nonkané, a livré son verdict

le mercredi 10 janvier 2024. Ainsi, le Tribunal a déclaré le Groupement Suzy

construction/Bin Sammar CO (représenté par la société Suzy construction en

charge des travaux), la société Sata Afrique et la société Bureau Veritas (deux

cabinets de contrôle), coupables des faits d’homicide involontaire et de blessures

involontaires.

Le tribunal a condamné Suzy construction et Sata Afrique à une

amende ferme de 2 000 000 F CFA chacun et Bureau Veritas, à 1 500 000 F CFA

ferme. Les entreprises Suzy construction, Bin Sammar CO et leurs partenaires

que sont les sociétés Sata Afrique et Bureau Veritas sont aussi condamnés

solidairement à payer, à titre de dommages et intérêts, 5 000 000 F CFA à

Stéphane Abdoul Bassirou Nonkané sorti des décombres avec des blessures.

Quant aux ayant-droits de feu Agbo Ivon ressortissant du Benin, ils percevront la

somme de 10 000 000 F CFA.

« Des relaxes »

S’agissant des trois autres victimes, feus Serge Alexandre Kaboré, Baba Ibrahim

Compaoré et Mouniratou Nana, leurs ayants-droits recevront respectivement,

6 000 000 F, 7 000 000 F et 8 000 000 F CFA. Ces étudiants travaillaient sur le

chantier dans le cadre de leur stage pratique de trois mois exigés pour l’obtention

du Diplôme universitaire de technologie (DUT) en génie civil. Les coupables sont

également condamnés à payer une somme de 300 000 F CFA aux ayants-droits

de chacune des quatre personnes décédées à titre de frais exposés et non

compris dans les dépens.

Les personnes responsables des tâches à différents niveaux du chantier à savoir

Abdoulaye Somdakouma (directeur des travaux), Sébastien Bayala (conducteur

des travaux), Abdoul Aziz Korogo (chef de chantier), Gildas Fernand Comlan De

Souza (chef de la mission de contrôle), Domahoun Ephrem (contrôleur à pied

d’œuvre du bâtiment sinistré) et Kanlié Cyrille Lompo (représentant du contrôleur

technique) sont également reconnus coupables des faits d’homicide involontaire

et de blessures involontaires.

Abdoul Aziz Korogo, Gildas Fernand Comlan De

Souza et Domahoun Ephrem sont condamnés à 18 mois de prison assortie de

sursis et à une amende ferme de 500 000 F CFA chacun. Pour leur part,

Abdoulaye Somdakouma, Sébastien Bayala et Kanlié Cyrille Lompo s’en sortent

avec une peine d’emprisonnement de 12 mois assortie de sursis et une amende

ferme de 500 000 F CFA chacun.

Selon le tribunal, l’Etat burkinabè et l’Université

Norbert Zongo de Koudougou ne sont pas mis en cause dans la présente

procédure. Il a par conséquent rejeté la demande de leur condamnation solidaire

avec les prévenus au paiement des dommages et intérêts. Le Laboratoire national

du bâtiment et des travaux publics ainsi que Apéou Gérard Abavri et Paulette

Patricia Zeideh ont été renvoyés des fins de la poursuite pour homicide

involontaire et blessures involontaires pour infractions non constituées.

Beyon Romain NEBIE

beynebie@gmail.com