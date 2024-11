Première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique : Moscou prêt à accompagner l’émancipation de l’Afrique

Le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, SEM Sergueï Lavrov a présidé les travaux de la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique ce 10 novembre 2024, à Sotchi.

Le ministre Lavrov et ses homologues africains ont adopté une déclaration conjointe à l’issue des travaux. Ladite déclaration témoigne de la volonté commune des parties d’intensifier leur coopération dans un contexte mondial marqué par les velléités hégémoniques des pays occidentaux. A cet égard, la déclaration met l’accent sur les différents axes de coopération, dans des domaines tels que l’économie, l’humanitaire, les investissements, la sécurité, la lutte contre le terrorisme, la culture et

l’éducation.

Elle s’accompagne d’une feuille de route qui sera mise en œuvre dans un proche avenir. Les échanges entre les différents chefs de la diplomatie ont également porté sur les bouleversements dans le monde et la nécessité d’oeuvrer à l’avènement d’un monde multipolaire, dans lequel le continent africain sera l’un des centres. Dans cette perspective, le ministre Lavrov a réitéré la volonté de la Russie à accompagner la marche de l’Afrique vers son indépendance véritable. Présent à cette conférence, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, SEM Karamoko Jean Marie Traoré, a relevé les liens historiques entre l’Afrique et la Russie.

Il a salué l’apport sincère et courageux de la Russie dans les luttes menées par le continent africain et particulièrement au Burkina Faso. Il a par ailleurs exhorté les pays africains, à suivre l’exemple de la Confédération des Etats du Sahel qui est engagée dans une lutte pour sa souveraineté véritable. Le chef de la diplomatie burkinabè a émis le vœu de voir cette première conférence, renforcer les sillons d’une coopération fructueuse et mutuellement bénéfique aux différentes parties. En rappel, la conférence de Sotchi est une recommandation issue du deuxième sommet Russie-Afrique, tenu les 27 et 28 juillet 2023 à Saint-Petersbourg.

