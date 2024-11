Présidentielle américaine : Harris ou Trump ?

L’Amérique retient son souffle, ce mardi 5 novembre 2024, jour de l’élection présidentielle devant consacrer la succession du démocrate, Joe Biden. Plus de 240 millions d’électeurs (environ 75 millions d’entre eux ont voté par anticipation) sont appelés aux urnes, pour élire un collège de 538 grands électeurs, qui à leur tour désigneront le président. Deux candidats s’affrontent, à savoir la vice-présidente démocrate, la procureure Kamala Harris, 60 ans et l’ancien locataire de la Maison Blanche, le républicain Donald Trump, 78 ans. Au coude à coude dans les sondages, les deux candidats ont jeté leurs dernières forces dans la campagne, le week-end écoulé. Lequel d’entre eux va-t-il dompter les urnes ? L’issue de ce duel semble totalement imprévisible.

L’Amérique va-t-elle pour la première de son histoire installer une femme à la Maison Blanche ou faire à nouveau confiance au sulfureux Trump, qui se voit déjà vainqueur à écouter ses discours va-en-guerre ? Tout est possible…

La surprise avant l’heure à cette élection, c’est le retour de l’ex-président américain, qui a réussi malgré ses ennuis judiciaires à faire l’unanimité dans le camp républicain, démontrant que sa popularité reste intacte. Ainsi est fait le magnat de l’immobilier, une personnalité déroutante, dont l’audace et les frasques détonnent, tout comme son caractère d’éternel combattant.

Trump avait créé la surprise en 2016 en parvenant à se hisser au sommet de l’Amérique, pour devenir ensuite un paria quatre ans plus tard. N’avait-il pas refusé sa défaite en 2020, allant jusqu’à appeler ses partisans à prendre d’assaut le Capitole (siège du Congrès américain), le 6 janvier 2021, pour tenter d’empêcher la certification de la victoire de Joe Biden ? Trump était quasiment sorti de l’histoire par la petite porte et certains d’entre nous n’aurait pas parié un sou sur son retour au-devant de la scène politique américaine. Il est bel et bien à nouveau en pole position pour prendre les rênes de l’Amérique, comme s’il n’avait pas fini d’écrire son histoire, qu’elle plaise ou non.

Le leader républicain va-t-il à nouveau créer la surprise comme il sait le faire, en revenant à la Maison Blanche ? Trump, qui a échappé à une tentative d’assassinat en juillet dernier, est incontestablement à la porte de son ancien bureau. Il reste à savoir si les Américains vont lui redonner les clés, face à Harris qui semble lui tenir la dragée haute. En plus de mener une campagne de professionnel et bien financée par rapport à Trump, la vice-présidente incarne plus la démocratie aux yeux de certains observateurs, que l’ex-président américain, accusé de promouvoir une sorte de fascisme, un système politique autoritaire et populiste.

Tout oppose les deux candidats : leurs personnalités et surtout leurs programmes auxquels les électeurs accordent particulièrement de l’importance. Sur l’économie, Trump mise sur le protectionnisme avec la promesse d’augmenter les droits de douane sur les importations, tandis que Harris promet un allègement de la fiscalité. Les deux prétendants à la Maison Blanche n’appréhendent pas non plus les questions d’immigration, d’avortement, d’environnement, d’éducation et de santé de la même manière.

La guerre en Ukraine ? Trump compte y mettre fin « en 24 heures » une fois réélu, alors que Harris s’affiche plus que jamais comme une fervente défenseure de l’Ukraine, conformément à la politique démocrate en la matière. Trump et Harris véhiculent deux visions de l’Amérique diamétralement opposées, et c’est à celle qui parlera mieux aux esprits de s’imposer. Continuité avec les démocrates ou rupture avec les républicains ? Les Etats-Unis ont leur destin en main. Le vote populaire n’étant pas décisif, mais plutôt celui des grands électeurs, les deux candidats, de part et d’autre, doivent l’emporter dans la majorité des sept Etats clés (Michigan, Géorgie, Caroline du Nord, Nevada, Wisconsin, Pennsylvanie et Ariona) pour espérer devenir le 47e président de Etats-Unis. Que le meilleur gagne !

