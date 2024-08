Projet de construction de la centrale nucléaire : la délégation de Rosatom fait le point au premier ministre

Le chef du gouvernement, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela a reçu la délégation de l’entreprise russe spécialisée dans l’énergie nucléaire Rosatom en fin de mission au Burkina, dans la matinée du 8 août 2024. Elle était conduite par l’ambassadeur de Russie au Burkina, Igor Martynov.

Avant leur retour en Russie, les membres de la délégation de l’entreprise Rosatom, spécialisée dans l’énergie nucléaire ont fait le point des échanges avec la partie burkinabè dans le cadre de l’opérationnalisation du projet de construction d’une centrale nucléaire au Burkina.

C’était au cours d’une audience en présence de l’ambassadeur de Russie au Burkina, Igor Martynov dans la matinée du jeudi 8 août 2024. « Nous sommes très reconnaissants au Premier ministre pour le fait que le gouvernement burkinabè ait accordé une grande importance au développement de l’énergie et de ce projet. Les membres de la délégation de Rosatom lui ont fait part des étapes de leur séjour et des perspectives dans le futur proche », a-t-il dit à sa sortie d’audience. Selon M. Martynov, le séjour a permis aux deux parties de passer en revue les aspects techniques du projet de construction de la première centrale nucléaire du Burkina.

Il a remercié les experts burkinabè pour leur assistance et l’accueil chaleureux réservé à leurs homologues russes. L’ambassadeur de Russie a déclaré que la prochaine étape va consister, pour les parties, à se mettre d’accord sur la puissance de la centrale nucléaire. « Je peux déjà vous rassurer que Burki-nabè et Russes travaillent pour que cette construction commence le plus vite possible », a-t-il conclu.

Nadège YE