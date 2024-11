Province du Zoundwéogo : les nouveaux locaux du commissariat de police de Béré inaugurés

Le ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana, a inauguré, le samedi 9 novembre 2024, des infrastructures réalisées au sein du commissariat de police de Béré, une commune rurale située dans la région du Centre-Sud.

Le commissariat de police de district de Béré, dans la province du Zoundwéogo, région du Centre-Sud, a de nouveaux locaux. Ces infrastructures ont été inaugurées, samedi 9 novembre 2024, par le ministre de la Sécurité, le commissaire divisionnaire de police, Mahamoudou Sana. A l’occasion, les ressortissants de la commune ont relevé que le commissariat du district de Béré était dans un état critique et sans clôture, rendant difficile l’efficacité des agents. Ce constat de conditions de travail très difficiles a été fait par le Président directeur général (PDG) du groupe Ramadan, Hamidou Ouédraogo, dit Hamid carreaux, fils de la localité. Ainsi, au regard du rôle très important de l’administration policière, cheville ouvrière de la sécurité publique et de la protection des personnes et de leurs biens, Hamidou Ouédraogo a entamé des démarches pour juguler ce problème. C’est dans ce cadre qu’il s’est engagé à construire la clôture du commissariat avec des barbelés, un nouveau bâtiment composé d’une terrasse, d’un hall, de six bureaux et de deux toilettes. Il a aussi acquis des équipements. En plus de cela, l’ancien bâtiment abritant le service a été rénové. Le coût total des travaux s’élève à environ 105 millions F CFA. De l’avis du ministre de la Sécurité Mahamoudou Sana, c’est un honneur de patronner cette cérémonie de don de bâtiment au commissariat de district de police de Béré offert par un digne fils de la localité.

« L’initiative est partie des sollicitations des élèves et étudiants de Béré. Il faut saluer ce geste qui montre le niveau du patriotisme que le peuple burkinabè attend», a-t-il déclaré.

A cet effet, M. Sana a exprimé sa gratitude à l’endroit du donateur et invité toute personne capable de le faire d’emprunter les mêmes œuvres.

Une contribution au développement du pays

Le donateur, président directeur général du groupe Ramadan, Hamidou Ouédraogo, pour sa part, s’est réjoui de cette inauguration. « Quand on m’a soumis la doléance, j’ai souhaité l’aide de Dieu afin de pouvoir la réaliser. Pour l’occasion, je remercie toutes les bonnes volontés qui nous ont permis de faire ses réalisations», a-t-il expliqué. A entendre M. Ouédraogo, le Président du Faso, Ibrahim Traoré, est un patriote qui aime le Burkina Faso et son peuple.

C’est pourquoi, a-t-il dit, en tant qu’opérateur économique, il a estimé qu’il est nécessaire d’apporter sa contribution pour son développement d’où cette réhabilitation du commissariat de police de la commune de Béré. « Nous appelons tout Burkinabè à apporter sa contribution pour aider le pays des Hommes intègres à aller de l’avant dans les limites de ses moyens. Nous devons travailler à faire de notre pays un territoire de paix et de sécurité dans l’intérêt de tous », a-t-il fait savoir. Le commissaire du commissariat de police du district de Béré, Boubacar Ilboudo, a également remercié le donateur pour cette réalisation qui leur permettra d’exécuter leurs missions dans de bonnes conditions. « Ce joyau permettra sans doute au personnel policier de travailler dans des conditions plus sécurisées et d’accueillir les usagers dans un climat de convivialité avec des prestations de service dans une plus grande célérité », a-t-il indiqué. En plus, il a laissé entendre que le commissariat s’engage à se mettre davantage au service de la vaillante population. Le parrain de la cérémonie, le secrétaire exécutif du Forum des administrations fiscales ouest-africaines, Jules Tapsoba, a signifié que l’initiative du donateur magnifie cet élan de solidarité prônée autour du défi de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. « C’est une affaire nationale, pour cela, nous travaillons en symbiose pour le meilleur du Burkina Faso », a-t-il conclu.

Evariste YODA