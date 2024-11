Aviation civile : le 80e anniversaire de l’OACI commémoré le 7 décembre prochain

Dans le cadre du 80e anniversaire de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), le directeur général de l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC), Daouda Abdoul Aziz Amoussa, a animé un point de presse, le vendredi 8 novembre 2024, à Ouagadougou. Avec les hommes de médias, il a été question de la célébration de cet événement prévu pour le 7 décembre prochain et des moyens mis en œuvre par l’ANAC pour la sécurité de l’aviation civile et de la navigation aérienne.

L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a 80 ans cette année. Pour commémorer cet anniversaire qui coïncide aussi avec le 75e anniversaire de la navigation aérienne, une série d’activités est prévue au Burkina Faso le 7 décembre 2024. Cette information a été donnée par le Directeur général (DG) de l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC), Daouda Abdoul Aziz Amoussa, au cours d’un point de presse, le vendredi 8 novembre 2024, à Ouagadougou.

Selon les premiers responsables de l’ANAC, cette commémoration, à laquelle le public est convié, servira de cadre pour faire le point sur la navigabilité aérienne au Burkina Faso et ailleurs dans le monde. Au cours de cet anniversaire dédié à l’aviation civile, le DG de l’ANAC Daouda Abdoul Aziz amoussa a fait savoir que des Journées portes ouvertes (JPO) seront organisées et des panels seront animés par des experts de l’aviation civile sur la navigation aérienne. Les participants, a-t-il dit, auront également l’occasion de visiter des stands d’exposition des différentes structures de l’aviation civile afin de mieux appréhender le domaine.

« Les questions d’aviation ne sont pas seulement national mais aussi international, parce que nous faisons partie de tout un ensemble qui est régulé par l’OACI », a-t-il declaré. Au détour de cette conférence de presse, le DG de l’ANAC a donné quelques précisions sur les activités de sa structure en rapport avec la sécurité de l’aviation civile et de la navigation aérienne, dans le ciel burkinabè. L’ANAC, a fait savoir son DG, a pour mission de contrôler tous les dispositifs de vols encadrés par le Programme national de sécurité (PNS). Dans ce sens, elle a pour tâche, entre autres, l’élaboration d’une réglementation technique de l’aviation civile, conformément aux normes de l’OACI, du contrôle de l’application de la réglementation nationale en vigueur et des conventions internationales signées et ratifiées par le Burkina Faso.

Un contrôle rigoureux pour la sécurité des vols

Sur la sécurité de la navigation aérienne, M. Amoussa a rassuré qu’avant de pouvoir transporter des passagers, chaque avion doit passer par plusieurs étapes de vérification pour garantir qu’il respecte toutes les normes de sécurité. « Cela commence par la conception de l’aéronef qui est validée par des experts, puis, chaque appareil est examiné pour s’assurer qu’il est fabriqué correctement », a-t-il détaillé. Quelles sont les mesures prises par l’ANAC pour assurer la sécurité des vols ? A cette interrogation, Daouda Abdoul Aziz Amoussa a signifié qu’un Programme national de sécurité (PNS) de l’aviation civile a été mis en place pour l’amélioration continue de la sécurité de l’aviation dans l’espace aérien national avec pour objectif la réduction des accidents.

Pour lui, l’ANAC a des obligations en matière de supervision de la sécurité. « Une gestion efficace du système national de supervision de la sécurité passe par la mise en œuvre des éléments cruciaux qui débutent par un dispositif réglementaire national, l’emploie du personnel technique, la délivrance des différentes autorisations ainsi que leur surveillance », a expliqué le DG de l’ANAC. Il a souligné que pour garantir les sécurités des vols, l’ANAC s’appuie également sur plusieurs domaines clés de l’aviation en appliquant un ensemble de contrôles rigoureux encadrés par le programme national de sécurité. Au nombre de ces domaines de supervision, il a cité le personnel licensing, la navigabilité, le domaine OPS, l’aérodrome and Ground Aids et l’Air navigation service.

« Les inspections régulières, à travers les inspections des aéronefs étrangers, nationaux et régionaux, permettent de s’assurer que tous les aéronefs desservant notre territoire soient en état de vol sécurisé, respectant les standards techniques définies par l’OACI, réduisant ainsi les risques de défaillance technique et contribuent ainsi à garantir des voyages aériens sûrs pour tous », a conclu Daouda Abdoul Aziz Amoussa.

Soumaïla BONKOUNGOU