Radio Burkina 65 ans au service de la nation célébrés

La radio Burkina a célébré ses 65 ans d’existence, le jeudi 5 novembre 2024, à Ouagadougou.

Depuis sa création en 1959, Radio Burkina s’est imposée comme un pilier de l’information, de la culture et de la cohésion sociale. Elle a célébré ses noces de palissandre, le jeudi 5 novembre 2024, sur le thème : « RTB Radio, 65 ans pour une société solidaire, unie, résiliente et plus forte ». Selon le directeur général de la RTB, Ateridar Galip Somé, « la RTB a traversé des décennies en restant fidèle à sa mission de service public, tout en s’adaptant aux évolutions technologiques et aux défis sociétaux ».

Il a rappelé que Radio Burkina est un acteur incontournable de l’espace médiatique national, contribuant à la promotion des valeurs culturelles et au rayonnement du Burkina à l’international. Ce 65e anniversaire marque une pause pour revisiter cette riche histoire et tracer des perspectives ambitieuses, a-t-il dit. Le parrain de la cérémonie, Baba Hama, a salué l’engagement et la détermination des hommes et femmes qui ont forgé l’identité de Radio Burkina. « En dépit des conditions parfois précaires, ils ont su faire preuve de résilience et d’innovation, contribuant à forger un média qui est aujourd’hui un phare pour notre Nation », a affirmé M. Hama.

Le ministre d’Etat chargé de la Communication, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a souligné l’impact de ce média dans la vie quotidienne des Burkinabè. « Radio Burkina a été témoin et actrice de l’histoire du Burkina. Elle a su s’adapter aux défis

et continuer à informer, éduquer et divertir nos concitoyens », a-t-il précisé. Il a également mis en exergue le rôle stratégique de la RTB dans la lutte actuelle pour la souveraineté nationale et la pacification du territoire.

La radiodiffusion nationale est appelée à s’adapter aux mutations technologiques et à renforcer son rôle en tant que vecteur de résilience et d’unité nationale. À l’occasion de cet anniversaire, la RTB a lancé une innovation majeure : la radio filmée. Cette initiative, selon le ministre de la Communication, témoigne de la volonté de l’institution de diversifier ses contenus et de répondre aux attentes des nouvelles générations, tout en restant fidèle à son identité.

La présence des délégations malienne et nigérienne a renforcé la portée panafricaine de l’événement. En ce sens, Baba Hama a souligné : « la solidarité entre nos peuples est essentielle. Ensemble, nous devons continuer à bâtir des médias qui reflètent nos identités et défendent nos intérêts communs ». Entre rétrospective et ambition, cette célébration a rappelé l’importance de Radio Burkina dans la construction d’une société résiliente. Les défis à venir sont nombreux, mais avec une équipe engagée et des projets innovants, la RTB semble prête à les relever.

Abdoulaye BALBONE

Gustave KONATE

(Collaborateur)