Recettes fiscales : 1 574 milliards F CFA à mobiliser en 2025

Dans le cadre de sa 10e rentrée fiscale, placée sur le thème : « Pour un Burkina Faso plus résilient et souverain, je déclare et je paie mes impôts », la Direction générale des impôts (DGI) a animé une conférence de presse, vendredi 10 janvier 2025, à Ouagadougou.

La 10e rentrée fiscale a servi de cadre aux responsables de la Direction générale des impôts (DGI) pour présenter le bilan de l’année fiscale 2024, les perspectives de l’année 2025 et les mesures fiscales nouvelles de la loi de finances pour l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2025 aux hommes et femmes de presse, vendredi 10 janvier 2024, à Ouagadougou. Cette rentrée est placée sur le thème : « Pour un Burkina Faso plus résilient et souverain, je déclare et je paie mes impôts ».

Pour cette année 2025, l’administration fiscale entend poursuivre dans la même dynamique de performance. « L’année 2025 s’annonce pleine de défis, avec un objectif ambitieux de mobiliser 1 574 milliards F CFA pour le budget de l’Etat, soit un accroissement de 7,49% par rapport aux objectifs de 2024 », a indiqué la directrice générale des impôts, Talato Djiguemdé. Ce montant représente environ 49 % des prévisions globales des recettes de l’Etat et plus de 51 % des prévisions de ressources propres du budget de l’Etat pour l’exercice 2025. Pour atteindre cet objectif, en plus de l’engagement des agents des impôts, elle a appelé à la responsabilité citoyenne de tous. Ce patriotisme fiscal participe à la résilience nationale et à la souveraineté nationale.

Faisant le bilan des acquis de l’année fiscale écoulée, la Directrice générale des impôts, Talato Djiguemdé a cité la mobilisation remarquable des recettes fiscales, tous budgets confondus, de 1 480 milliards F CFA, contre 1 368 milliards F CFA en 2023, soit une augmentation de 113 milliards F CFA. La répartition par budget de cette mobilisation donne 1 293 milliards F CFA pour le budget de l’Etat, soit une progression de 30, 8 milliards F CFA, 48 milliards F CFA pour les collectivités avec une hausse de 9%, 112 milliards F CFA pour le Fonds de soutien patriotique, soit une « progression spectaculaire » de 220% et 27 milliards F CFA pour les autres budgets. En 2024, dans le cadre de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, la DGI a également effectué des contrôles ciblés auprès de 103 entreprises suspectées avec pour résultat la détection d’un milliards F CFA de TVA indûment déduite sur la base de fausses factures, des contrôles réguliers de comptabilité ayant permis de rappeler 40 milliards F CFA de droits en matière de TVA et 611 enquêtes fiscales qui ont permis de notifier plus d’un milliard F CFA.

Il y a aussi l’amélioration des fonctionnalités de la plateforme SYC@D, la mise en place d’un dispositif de facturation électronique certifiée et, dans le cadre de l’assainissement de la gestion foncière, la délivrance de 9 285 titres de fin juillet au 31 décembre 2024, la réalisation de plus de 1 000 bornages-immatriculations, la sécurisation des sites appartenant à des ministères, la poursuite de la mise en place d’un système d’information foncière, etc.

Exonération du prélèvement à la source

Pour la directrice générale des impôts, cette performance est le fruit du soutien indéfectible des autorités, de l’esprit de sacrifice du personnel de la DGI, des administrations partenaires, des médias et des partenaires techniques et financiers. Quant au directeur de la législation et du contentieux de la DGI, Idrissa Ouédraogo, il a présenté les mesures

fiscales nouvelles de la loi de finances, exercice 2025. Elles visent accompagner certains secteurs d’activités et la population et portent sur des allègements fiscaux, des mesures visant, entre autres, à élargir l’assiette fiscale, à renforcer le recouvrement. Pour compter du 1er janvier 2025, les entreprises productrices de pain sont exonérées du prélèvement à la source. Toujours au titre de la retenue à la source sur les sommes versées aux prestataires résidents, les entreprises de travail temporaire bénéficient d’une réduction du taux qui passe de 5 % à 2 %. Les ONG, les associations et les fondations bénéficient également d’une faveur fiscale avec la retenue à la source qui passe de 20 % à 5 %. La loi fiscale exercice 2025 exonère aussi la viande locale congelée de la Taxe sur la valeur ajoutée(TVA). Les mesures fiscales incitatives concernent aussi les entreprises locales de transport aérien. Ainsi, le taux de la TVA dans le domaine du transport aérien domestique passe de 18 % à 10 %, tandis que l’essence d’aviation et le carburéacteur sont exonérés de TVA.

Alida Colette BAGORO

(Collaborateur)