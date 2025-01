Mali : le Président soudanais, le général Abdel Fattah Al-Burhan, accueilli par le Président Goïta

Le Président de la Transition de la République du Soudan, le général de corps d’armée Abdel Fattah Al-Burhan, est arrivé à Bamako, ce samedi 11 janvier 2024, pour une visite d’amitié et de travail de 48 heures, a constaté l’AMAP.

Le dirigeant soudanais dont l’avion a atterri, exactement à 10h 40mn, sur le tarmac de l’aéroport international President Modibo Keïta Senou, a été accueilli au bas de la passerelle par son homologue malien, le général d’armée Assimi Goïta.

Après le cérémonial d’accueil, les deux chefs d’Etat se sont retrouvés dans le salon d’honneur du pavillon présidentiel pour un premier tête à tête. Quelques minutes plus tard, le cortège présidentiel a pris le chemin de l’hôtel Radisson Collection, ex-Sheraton, où le visiteur de marque prendra ses quartiers avant de regagner les hauteurs du Palais de Koulouba pour un autre entretien élargi aux deux délégations est prévu. Le Premier ministre, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le général de division, Abdoulaye Maïga, le président du Conseil national de Transition (CNT),

le général de corps d’armée, Malick Diaw, des membres du gouvernement, des autorités administratives et coutumières de Bamako ainsi que le corps diplomatique accrédité, etaient présents à l’accueil. Le séjour du président du Conseil souverain de Transition du Soudan s’inscrit dans le cadre des échanges d’expériences entre les Forces armées et de sécurité des deux pays, du renforcement de la coopération sécuritaire et du raffermissement de la coopération bilatérale entre Bamako et Khartoum qui vivent toutes les deux une période charnière de leur histoire. La visite de 48 heures sera mise à profit par les deux délégations pour aborder des questions d’ordre sécuritaire et économique ainsi que la situation politique d’ensemble de notre continent avec ses multiples foyers de tension. Les deux capitales estiment faire face à des défis communs tels que le terrorisme croissant qui gangrène la région du Sahel, les migrations massives dues aux conflits et à l’instabilité, ainsi que les crises économiques exacerbées par des facteurs externes et internes. Elles cherchent à établir un front uni contre ces menaces.

Agence malienne de presse