29e édition du FESPACO : 235 films sélectionnés

Le président du Comité national d’organisation de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), Bètamou Fidèle Aymar Tamini, a présidé la cérémonie du dévoilement de la sélection officielle de films en compétition, vendredi 10 Janvier 2025, à Ouagadougou. Parmi les 1351 films soumis, 235 œuvres issues de 48 pays ont été retenues pour la compétition dont une trentaine de productions burkinabè.

Les films en lice pour la compétition à la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) sont connus. Ils ont été dévoilés, vendredi 10 janvier 2025, à Ouagadougou au cours d’une rencontre conduite par le président du Comité national d’organisation, Bètamou Fidèle Aymar Tamini. Sur 1351 films visionnés par le Comité international de sélection, 235 films ont été sélectionnés avec 48 pays représentés. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, 81 films ont été présentés et 31 retenus pour la compétition. Les œuvres retenues se répartissent dans plusieurs catégories, notamment FESPACO VR (réalité virtuelle), Films des écoles, longs et courts métrages, cinéma séries/animations, FESPACO Short, Sukabè et Panorama. Selon Fidèle Tamini, il ressort que cette édition enregistre une participation record qui, selon lui, est le fruit des efforts constants de l’ensemble des acteurs.

« J’ose espérer que les films sélectionnés permettront d’interroger davantage et d’inciter à une prise de conscience quant au rôle du cinéma dans la construction identitaire », a-t-il déclaré. Le délégué général du FESPACO, Alex Moussa Sawadogo, pour sa part, a fait savoir que cette sélection met en lumière, la vitalité et la créativité du cinéma africain. « Vous avez vu qu’il y a beaucoup de premières mondiales. Ces films témoignent de la dynamique de notre cinéma et montrent l’importance du FESPACO par rapport à d’autres festivals », a-t-il fait remarquer. Dans la sélection Fiction long métrage, deux cinéastes burkinabè sont en lice. Il s’agit de Dani Kouyaté avec son film « Katanga, la danse des scorpions » et Chloé Aïcha Boro, avec son film « Les Invertueuses ». Ces deux films figurent parmi les 17 long métrages issus de 16 nationalités en lice pour l’Etalon d’Or de Yennenga, le trophée le plus convoité. Il est ressorti de ce point de presse que les films de la catégorie Perspective et celle du Prix Thomas SANKARA pour le panafri- canisme seront annoncés à N’Djamena, au Tchad, pays invité d’honneur. Par ailleurs aucun prix de la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) ne sera décerné à ce 29e FESPACO qui se déroulera, du 22 février au 1er mars 2025, à Ouagadougou,

sur le thème : « Cinéma d’Afrique et identités culturelles ».

Soumaïla BONKOUNGOU