Promotion technologique : l’intelligence artificielle au cœur des opportunités

L’association Wekré innovation Burkina Faso (WIBF) a organisé la Ire édition du forum sur l’intelligence artificielle, samedi 11 janvier 2025, à Ouagadougou.

L’Afrique est un terrain fertile pour l’innovation technologique, avec un énorme potentiel pour l’adoption et le développement de l’Intelligence artificielle (IA). C’est dans cette optique que l’association Wekré innovation Burkina Faso (WIBF) a tenu la Ire édition du Forum sur l’intelligence artificielle à Ouagadougou (FIAO) ,le samedi 11 janvier 2025. Cette rencontre a été initiée dans le but d’informer sur les avancées technologiques et les opportunités qu’offre l’IA. Il s’agit également de créer un cadre de réflexion entre les chercheurs, entreprises technologiques, gouvernement, Organisations non gouvernementales pour favoriser la collaboration, encourager le développement de compétences locales et l’investissement dans l’éducation technologique et promouvoir des projets d’IA qui répondent aux besoins locaux. Le représentant de la ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Idriss Tinto, a indiqué que l’IA, considérée comme le moteur de la 4e révolution industrielle, constitue un levier puissant pour transformer les sociétés, en s’appuyant sur l’innovation locale et l’ingéniosité de la jeunesse.

Tirer parti de cette révolution

Selon lui, l’Afrique et en particulier le Burkina, possède un potentiel immense en matière d’adoption et d’application de l’IA.

« Toutefois, il serait illusoire de penser que nous pouvons pleinement tirer parti de cette révolution sans un investissement massif dans nos infrastructures numériques, nos systèmes éducatifs et nos cadres réglementaires », a relevé M. Tinto. A cet effet, il a signifié qu’aujourd’hui l’état des lieux de l’IA au Burkina révèle de réels défis, mais également des signaux positifs portés par une jeunesse créative et entreprenante ainsi que des initiatives courageuses menées par des entreprises locales. Pour Idriss Tinto, l’initiative de ce forum est pertinente car il se veut un espace de réflexion et d’action devant permettre de poser les bases d’une stratégie nationale inclusive ambitieuse. Il s’agit de comprendre et d’adopter les opportunités en matière d’IA dans les domaines essentiels tels que l’agriculture, la santé, l’éducation et l’entreprenariat tout en tenant compte des particularités du contexte national.

Le représentant du ministre en charge de la transition digitale a invité les acteurs impliqués dans ces secteurs à la collaboration et la solidarité en vue d’exploiter le potentiel de l’IA pour bâtir un Burkina résilient et prospère.

Il a déclaré que le FIAO représente un jalon important dans cette trajectoire et il reste convaincu que les conclusions des travaux auront un impact durable sur les politiques et les pratiques. Le Président du comité d’organisation (PCO), Limaba Lompo, a précisé que ce forum est une occasion pour les participants de prendre connaissance des généralités de l’IA. Une conférence sur le thème « défis et opportunités de I’IA en Afrique », un panel animé par des experts sur la question de l’IA et des ateliers pratiques sur des domaines précis de l’IA notamment l’éducation et la gestion d’entreprise ont ponctué cette rencontre. L’association Wekré innovation Burkina Faso (WIBF) est une structure à but non lucratif ayant pour mission de promouvoir l’innovation et le développement durable à travers divers secteurs.

Anna Francisca ZOMBRA

Collaboratrice

Crédits et légendes photos : Bertrand KAMBIRE