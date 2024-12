Reconquête du territoire national : 252 VDP intègrent l’armée

La 4e région militaire a organisé la sortie de promotion du contingent de la classe 2024 composé de 252 soldats au camp Liptako de Dori ,le lundi 23 décembre 2024. Cette cuvée d’anciens VDP est apte à servir la patrie après deux mois de formation militaire.

Dans le cadre de la fin de Formation militaire initiale (FMI) du contingent de la classe 2024 au centre régional d’instruction de la 4e région militaire, 252 soldats ont été présentés au drapeau ,le lundi 23 décembre 2024, à Dori. Pour ce faire, ils ont reçu les épaulettes, procédé à des démonstrations de tirs et de riposte à une embuscade avant de finir en beauté par un défilé.

A en croire le commandant du centre régional d’instruction de la 4e région militaire, le capitaine Thomas Dakin Ilboudo, le contingent de la classe 2024 est composé de 86 VDP nationaux, 47 du Séno, 68 de l’Oudalan, 27 du Yagha et 24 du Soum. Selon ses explications, la formation s’est déroulée ,du 20 octobre au 22 décembre 2024, en six phases. Il a évoqué l’administration, l’adaptation et l’apprentissage des règlements, l’apprentissage technique et spécialisé, la consolidation des acquis, l’aguerrissement et la cohésion. Le capitaine Ilboudo a en outre précisé que le programme de formation dispensé aux jeunes soldats a couvert une gamme pluridisciplinaire articulée autour de quatre domaines. Il a cité la formation à l’environnement militaire, physique et sportive, la formation au combat et enfin la formation technique et spécialisée.

C’est pourquoi, il a déclaré qu’à l’issue de ces deux mois de formation, ils ont pu acquérir les connaissances et les aptitudes nécessaires à l’exercice du métier des armes. « Jeunes soldats, au terme de cette formation de dur labeur, vous avez franchi une étape essentielle dans votre engagement au service de la nation. Vous avez acquis les compétences, les valeurs et l’esprit de discipline qui feront de vous des soldats exemplaires, prêts à défendre les intérêts de notre pays avec honneur et courage », a -t-il lancé. Pour atteindre cet objectif, il exhorté les jeunes soldats à être des dignes ambassadeurs de l’armée nationale, partout où ils seront et ce en défendant la patrie et le peuple en mettant en avant les connaissances et compétences acquises au cours des deux mois de formation. En plus, le commandant du centre régional d’instruction de la 4e région militaire a indiqué qu’ils ont rejoint l’armée au moment où la nation et son peuple sont confrontés à une guerre contre le terrorisme. « Le peuple et notre patrie meurtris vous attendent et placent leur confiance en vous. Au regard de la formation que vous avez suivie, vous êtes capables de défendre ce pour quoi vous avez rejoint le noble métier des armes même jusqu’au péril de votre vie », s’est-il adressé au contingent de la classe 2024.

Des exigences à respecter

De l’avis du capitaine Ilboudo, les jeunes soldats engrangeront beaucoup de victoires tout au long de leur carrière en prenant en compte un certain nombre d’exigences. Il s’agit du respect des droits et devoirs en tant que citoyens, le respect des règles de la discipline militaire, la participation régulière à l’instruction et à l’éducation militaire, la collaboration franche avec la population tout en respectant leur dignité et leurs biens et l’amour de la patrie et de l’armée nationale. Outre ces exigences, il leur a demandé de rester physiquement et mentalement prêts, d’être professionnels en toute circonstance et de se préparer aux imprévus.

Pour sa part, le soldat de 2e classe du contingent 2024, Josué T Congo, a au nom de sa promotion, dit toute sa fierté à terminer la formation militaire pour pouvoir participer à vaincre le terrorisme. « Nous allons mettre en œuvre toutes les connaissances et compétences acquises en vue de rétablir la paix au Burkina Faso. Nous remercions le commandement qui a fait de nous des hommes

sur qui le peuple peut compter », a-t-il rassuré.

Le chef de bataillon, chef de corps du 41e Régiment d’infanterie commando (RIC), le commandant par intérim de la 4e région militaire, le commandant Prospère Namoano, a affirmé que cette cuvée est déjà apte pour le combat en ce sens qu’ils étaient des anciens VDP et engagés dans la reconquête du territoire national.

Il a également fait savoir qu’avec cette cérémonie d’épaulettes, les jeunes soldats sont prêts à exécuter les prochaines missions sur le terrain dans la lutte contre le terrorisme.

Souaibou NOMBRE

snombre29@yahoo.fr