Réhabilitation des routes : L’ALT autorise des financements de deux projets

Les députés de l’Assemblée législative de Transition (ALT) ont autorisé, à l’unanimité, la ratification de deux accords pour le financement du Projet de réhabilitation des routes Bobo-Banfora-frontière de la Côte d’Ivoire et Banfora-Orodara (PRéBBO), ainsi que du projet d’élargissement et de modernisation de la RN4 y compris la voie d’accès à l’université Thomas-Sankara, le 2 septembre 2024, à Ouagadougou.

Le gouvernement burkinabè veut mettre en œuvre les Projets de réhabilitation des routes Bobo-Banfora-frontière de la Côte d’Ivoire et Banfora-Orodara (PRéBBO) ainsi que l’élargissement et la modernisation de la RN4 y compris l’accès à l’université Thomas-Sankara. Les coûts globaux sont respectivement de 152, 7 milliards F CFA et 115 milliards F CFA. Ce, à l’issue des accords de crédit signés entre le Burkina et des institutions financières comme la Banque islamique pour le développement (BID), le 16 mars 2024 et la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), le 9 avril 2024. A l’unanimité, le quitus a été donné à l’exécutif par les députés de l’Assemblée législative de Transition (ALT), lors d’une séance plénière de ratification de ces accords de financement, le lundi 2 septembre 2024, à l’hémicycle, sous la conduite du Président de l’institution parle- mentaire, Ousmane Bougouma. La députée, Sephorah Anita Traoré a, au nom de la Commission des finances et du budget (COMFIB) de l’ALT, indiqué qu’après l’appropriation du contenu des projets de loi relatifs au financement, le gouvernement représenté par le ministre en charge des infrastructures, Adama Luc Sorgho, a été auditionné, le 20 et 22 août dernier. Elle a souligné que les commissions saisies pour avis ont examiné et apporté leurs appréciations. Elle a en outre fait savoir que le coût de réalisation du PRéBBO est estimé à plus de 152 milliards de francs CFA. « Il est composé d’un prêt de la BAD de plus de 60 milliards F CFA et une contrepartie du gouvernement burkinabè à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA, ainsi qu’un prêt de la BID de plus de 89 milliards de francs CFA. C’est le financement de la BID qui fait l’objet de ratification. La durée de remboursement est de 20 ans. Le projet a une durée de 4 ans », a-t-elle détaillé.

Renforcer le réseau routier national

Il ressort des dossiers soumis à l’adoption que le Projet de réhabilitation des routes Bobo-Banfora-frontière de la Côte d’Ivoire et Banfora-Orodara (PRéBBO) va contribuer à accroitre le commerce régional en facilitant les échanges économiques, en permettant la vente rapide des produits agro-sylvo-pastoraux et en renforçant les échanges culturels et la cohésion sociale aux niveaux national et sous régional. En ce qui concerne, le deuxième projet, il vise, selon la député Traoré, à améliorer les conditions de circulation des usagers dans la province du Kadiogo et particulièrement dans les communes de Ouagadougou et de Saaba. En termes de mise en œuvre du projet qui va durer 38 mois, Mme Traoré a expliqué que la section urbaine de la RN4, longue de 21,25 km sera élargie en 2 x 2 voies de 3,50 mètres chacune. La voie d’accès à l’université Thomas-Sankara sera élargie en 2×2 voies d’accès de 3 à 3,50 m d’un linéaire de 2,82 km. Aussi, il a été mentionné que 2 passerelles piétonnes en béton armé seront construites. Le coût global du projet est évalué à 115 milliards F CFA TTC. Il est cofinancé par la Vista Bank du Burkina Faso, l’Etat du Burkina et la BOAD à 30 milliards de francs CFA. Et, c’est ce financement de la BOAD qui fait l’objet du projet de loi d’autorisation de ratification. Le ministre en charge de l’habitat, Mikailou Sidibé a représenté le gouvernement à cette séance. Il a rassuré que la ratification de ces conventions va permettre de fluidifier le trafic et de renforcer le réseau routier national.

Adama SAWADOGO