Représentation du CBC au Togo : un partenariat dynamique avec les acteurs locaux

En vue de veiller à un approvisionnement régulier du Burkina Faso en

produits, marchandises et denrées diverses et dans meilleures conditions, la Représentation du CBC au Togo mis l’accent sur la bonne collaboration avec ses partenaires locaux pour l’atteinte de cette objectif.

Pour plus d’efficacité dans la coordination des interventions des opérateurs dans la chaîne des transports et de la logistique, la Représentation du Conseil burkinabè des Chargeurs (CBC) au Togo entretien de bonnes relations avec les acteurs locaux togolais, impliqués dans la gestion du fret.

En effet, selon son Représentant à Lomé, Boukary Ouédraogo, le Port autonome de Lomé est l’un des terminaux portuaires prisés par les operateurs économiques burkinabè parmi les autres ports de la côte ouest-africaine. « Le port autonome de Lomé, il faut le dire, à accordé une place de choix aux pays du Sahel que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Nous sommes les principaux clients de ce port d’où notre place dans son Conseil d’administration pour apporter notre contribution sa promotion et à son développement », a-t-il declaré.

Au nombre des partenaires de la représentation du CBC au Togo, il y a la Faitière patronale togolaise des Transporteurs routiers(FP2TR). La structure, portée sur les fonts baptismaux avec la volonté des autorités togolaises, selon son Directeur exécutif, Aboudou Ibrahim, regroupe une quinzaine d’organisations qui excelle dans le secteur du transport routier. Son objectif, a-t-il relevé, est d’accompagner à la modernisation du domaine et à la professionnalisation de ses acteurs.

Selon M. Ibrahim, 80% du transport routier effectué par les organisations membres de la faitière concerne le transit, avec en priorité le Burkina Faso. « Il est donc normal que nous ayons de bons rapports avec le CBC pour accompagner les operateurs économiques. Nous intervenons, ensemble, pour la résolution des difficultés liées notamment aux tracasseries, aux formabilités et surtout à l’organisation du fret », a indiqué Amadou Ibrahim. Embouchant la même trompète, le Directeur de l’observatoire national des Transport du Conseil national des Chargeurs du Togo(CNCT), Tchamdja Baroubadi Guetou, a aussi soutenu que la collaboration est cordiale entre le CNCT et la Représentation du CBC au Togo. Et, de son point de vue, à chaque fois que la situation l’exige, c’est en synergie que les solutions sont trouvées que ce soit du coté des chargeurs du Burkina Fado ou du Togo.