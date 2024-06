Réseau des caisses populaires du Burkina 129 milliards F CFA de crédits octroyés en 2023

La Faitière des caisses populaires du Burkina (FCPB) a tenu sa 11e assemblée générale, jeudi 6 juin 2024, à Ouagadougou. Il est ressorti qu’en 2023, le Réseau leader dans la micro finance au Burkina a collecté une épargne de 185 milliards F CFA et octroyé 129 milliards F CFA.

Les indicateurs de performances de l’exercice 2023 du Réseau des caisses populaires du Burkina (RCPB) sont globalement au vert, nonobstant l’impact de la double crise sécuritaire et humanitaire que traverse le pays. En effet, au cours de l’année passée, l’ensemble des 35 caisses populaires ont collecté de l’épargne de l’ordre de 185,6 milliards F CFA, soit une hausse de 1,67% par rapport à 2023 et ont financé l’économie nationale à 129,3 milliards F CFA à travers l’octroi de crédits à ses membres, représentant une croissance de 3, 84% par rapport à 2022. Avec un taux de rétroversion de l’épargne en crédits qui a également enregistré une progression passant de 68,22% en 2022 à 69,67% en 2023.

Pour ce qui est du résultat en 2023, bien qu’il soit en baisse de 39,53%, il reste positif en s’établissant à 4 milliards F CFA, alors qu’il était de 6,6 milliards en 2022. Cette baisse s’explique par l’environnement sécuritaire difficile qui ne permet pas de placements et de recouvrement optimaux des crédits avec pour corollaire, la hausse du montant des crédits en souffrance qui est passé de 5,7 milliards F CFA en 2022 à 6,3 milliards F CFA, soit une

hausse de 10,26%, a confié le directeur financier et comptable de la FCPB, Mahamadi Soaré. Ce bilan a été présenté lors de la 11e Assemblée générale(AG) de la Faitière des caisses populaires du Burkina (FCPB), tenue, jeudi 6 juin 2024, à Ouagadougou.

Il est ressorti également du bilan de l’exercice écoulé que les fonds propres du réseau ont aussi connu une amélioration, en s’établissant à 87,8 milliards contre 83,9 milliards F CFA en 2022, soit une progression de 4,58%.

Financement de l’économie nationale

Sur les 10 ratios prudentiels définis par le régulateur qu’est la BCEAO, le RCPB est en phase avec la réglementation sauf pour le ratio sur la norme de liquidité. Mais cela ne signifie pas que le réseau connait une tension de liquidités. Il y a des conditions de durée qui ne permet pas de prendre en compte toute la liquidité disponible dans le bilan de fin d’année, a précisé M. Soaré.

Le président du conseil d’administration, Moussa Lankoandé, a traduit sa gratitude aux agents, dirigeants, autorités de tutelle et aux partenaires du RCPB, dont l’engagement a permis de réaliser ces performances malgré le contexte sécuritaire difficile qui a contraint le réseau à relocaliser 48 de ses points de vente sur l’ensemble de ses 212 guichets. Il a salué la tenue de cette AG ordinaire qui constitue un cadre par excellence de l’expression de la démocratie coopérative au sein du réseau.

Le ministère en charge de l’économie et des finances, représenté par son secrétaire général, Vieux Abdoul-Rachid Soulama, a également traduit les encouragements et les félicitations de l’autorité de tutelle à la FCPB pour les performances réalisées en 2023, mais aussi pour son leadership dans la promotion de la micro finance au Burkina. « Les résultats qui ont été présentés montrent à souhait que le Réseau joue pleinement sa partition dans la mobilisation de l’épargne et le financement de l’économie nationale », a-t-il confié.

M. Soulama ne doute pas que l’amélioration de la situation sécuritaire va permettre au Réseau de performer davantage et de maintenir sa place et son rôle dans l’univers de la microfinance, en tant que creuset de développement endogène au Burkina depuis plus de 50 ans. « Le département veillera toujours à vos côtés dans le cadre de sa mission régalienne de surveillance, en vue de l’atteinte des indicateurs et objectifs fixés dans le cadre de votre mission économique et sociale qui prend en compte la lutte contre la pauvreté », a-t-il conclu.

Mahamadi SEBOGO

Adjatou Béré TRAORE

Quelques indicateurs de performances du RCPB en 2023

Indicateurs 31/12/2022 31/12/2022 Evolution Nombre d’employés 1 189 1 233 3,7% Nombre de membres 754 760 807 635 7% Encours d’épargne 182 591 844 379 185 645 999 599 1,67% Encours de crédit 124 565 939 989 129 346 818 788 3,84% Taux de rétroversion 68,22% 69,67% 2,13% Crédits en souffrance 5 770 890 529 6 363 186 468 10,26% Fonds propres 83 970 462 496 87 814 815 405 4,58% Actif 279 891 729 572 288 899 449 629 3,22 Epargne moyenne par membre 389 260 401 058 3,26% Crédit moyen par emprunteur 1 000 281 1 775 736 75,52% Résultat 6 633 909 566 4 011 516 455 -39,53%

Source : FCPB