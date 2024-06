Caisses populaires: Des résultats positifs engrangés en 2023

Les 35 caisses populaires du Réseau des caisses populaires du Burkina et la faitière ont tenu leurs assemblées générales consacrées aux bilans de l’exercice 2023, du 8 mai au 6 juin 2024. Celles de Dapoya, Gounghin et de Cissin ont sacrifié à cet exercice, le samedi 25 mai dernier, à Ouagadougou.

Conformément à leur statut de coopératives d’épargne et de crédit, les caisses populaires ont l’obligation chaque année de rendre compte de leur gestion de l’exercice précédent aux adhérents. L’ensemble du Réseau des caisses populaires du Burkina (RCPB) a satisfait à cette exigence légale, du 8 mai au 6 juin 2024. Sidwaya s’est intéressé aux caisses populaires de Dapoya, de Gounghin et de Cissin qui ont tenu leurs 13e Assemblées générales ordinaires (AGO), le samedi 25 mai 2024, à Ouagadougou.

Examen et adoption des rapports du conseil d’administration, du comité de crédit, de surveillance, du commissariat au compte, du rapport d’activités des directions des caisses, états financiers au 31 décembre 2023, renouvellement des administrateurs, affectation du résultat 2023, approbation du plan d’actions et du budget de fonctionnement de l’exercice 2024 étaient au menu de ces AGO. Globalement, il est ressorti des indicateurs au vert pour leurs exercices 2023.

Avec 40 539, la caisse populaire de Dopaya a réalisé un encours d’épargne de 12,7 milliards F CFA en 2023 contre 12,3 milliards F CFA en 2022, soit une progression de 2,97 %. Son encours total de crédit s’élève à 8,7 milliards F CFA alors qu’il s’était établi à 8,4 milliards F CFA, soit une hausse 3,84 %. En matière de résultat net, la caisse de Dapoya a réalisé une performance de 413 millions F CFA contre 157 millions F CFA en 2022, soit un taux de progression de 162,19 %. En ce qui concerne ces fonds propres, ils se chiffrent à 4,5 milliards F CFA en 2023, alors qu’ils étaient de 4,1 milliards FCFA au cours de l’exercice précédent. Ce qui représente une augmentation de 9,92 %.

S’agissant de la caisse populaire de Gounghin, elle a réalisé un encours d’épargne de plus de 12 milliards F CFA en 2023 contre 11,9 milliards F CFA en 2022, soit une progression de 1,09% tandis que son encours total de crédit s’était établi à 6,8 milliards F CFA, alors qu’il s’était établi à 6,6 milliards F CFA, soit une marge de progression de 2,72%. Comparée à 2022, cette caisse a enregistré une baisse de 1,51% de son résultat net qui s’élève à plus de 312 millions F CFA en 2023, contre 317 millions F CFA pour l’exercice précédent. En fonds propres, elle a réalisé une hausse de 7,66%, soit 4,2 milliards F CFA contre 3,9 milliards F CFA en 2022.

Quant à la caisse populaire de Cissin, en 2023, son encours d’épargne se chiffre à 17,4 milliards F CFA contre 17,9 milliards F CFA, soit une baisse de 3% ; avec un encours total de crédit à 10,6 milliards F CFA en 2023 contre 10,09 milliards F CFA en 2022, soit une hausse de 5%.

Vers davantage de digitalisation

En résultat net, Cissin a réalisé une régression de 23%, soit 527,3 milliards en 2023 contre 684,9 milliards F CFA. Ses fonds propres se sont établis à 7,2 milliards F CFA contre 6,7 milliards F CFA, ce qui représente une progression de 8%. La crise sécuritaire que traverse le Burkina a eu un impact sur les performances des caisses populaires, surtout en matière de recouvrement du crédit. Au 31 décembre 2023, le montant des crédits en souffrance de la caisse de Cissin se chiffrait à plus de 863 millions F CFA. Il était de 493 millions F CFA pour la caisse de Dapoya et 230 millions F CFA pour celle de Gounghin.

Tout compte fait, instances dirigeantes et coopérateurs sont satisfaits des résultats auxquels leurs caisses sont parvenues en 2023. « Nous avons un bilan excédentaire avec des comptes certifiés conformes. Je tiens à féliciter les coopérateurs et les coopératrices. Car c’est leur épargne qui a permis à la caisse de distribuer du crédit. Je félicite également les travailleurs pour leur contribution à l’efficacité du réseau », a confié la Présidente du conseil d’administration (PCA) de la caisse populaire de Dapoya, Denise Nebié. Le PCA de la caisse de Gounghin, Yamba Didier Djiguemdé, a également traduit sa reconnaissance aux membres et aux travailleurs pour leur engagement malgré le contexte national difficile. « La crise sécuritaire a un impact sur nos résultats, mais malgré tout, ils sont restés résilients, ce qui nous a permis d’avoir ces résultats », a-t-il fait savoir.

Pour davantage améliorer les performances, le PCA de la caisse de Cissin, Rémy Taita, a appelé les coopérateurs et coopératrices à davantage s’impliquer pour un meilleur devenir de la caisse dont ils sont copropriétaires. L’enseignante et membre de la caisse populaire de Gounghin, Madeleine Yougbaré, s’est dit satisfaite de la tenue de ces AGO qui sont des cadres de redevabilité, d’exercice de gouvernance démocratique et de transparence. Poursuivre la modernisation des services, à travers davantage de digitalisation, est l’une des recommandations issues de ces assemblées générales.

Mahamadi SEBOGO