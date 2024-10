Soutien aux Forces combattantes : les Editions Sidwaya offre des médicaments

Les Editions Sidwaya a offert des produits pharmaceutiques à l’hôpital militaire Alassane Coulibaly, sise au camp Général Aboubacar Sangoulé Lamizana, pour la prise en charge des blessés, le mardi 22 octobre 2024, à Ouagadougou.

Dans le cadre de la 2e phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de promotion citoyenne et la double célébration du 40e anniversaire des Editions Sidwaya et des 60 ans de l’Agence d’information du Burkina (AIB), les Editions Sidwaya a offert, un lot composé de 83 types de produits pharmaceutiques et 50 000 gants à l’hôpital militaire Alassane Coulibaly.

Ce don a été remis aux autorités sanitaires dudit hôpital par le secrétaire général des Editions Sidwaya, le mardi 22 octobre 2024, à Ouagadougou. Le secrétaire général, Noufo Enok Kindo, a indiqué que ce lot de médicaments est une contribution des Editions Sidwaya à la prise en charge des frères et sœurs blessés en défendant le pays. Il a dit espérer que ce modeste geste puisse permettre aux responsables de l’hôpital militaire Alassane Coulibaly d’agir en toute urgence pour sauver des vies.

En outre, M. Kindo leur a traduit les encouragements de la directrice générale et du personnel des Editions Sidwaya, pour les efforts consentis dans la prise en charge des malades. Il a également souhaité prompt rétablissement aux compatriotes qui sont actuellement en soins. Le chef de clinique à l’hôpital militaire Alassane Coulibaly, le commandant Zakaria Nacro, a souligné que l’initiative est la bienvenue. Car dans ce contexte difficile que traverse le pays, le besoin d’équipements

et de médicaments demeure énorme.

« Actuellement, aucun don n’est à négliger. La prise en charge des blessés se passe sur l’ensemble du territoire national. Les cas les plus graves sont pris en charge par l’Etat au niveau central. Les dons des partenaires comme les Editions Sidwaya sont transférés directement aux médecins et infirmiers qui soignent les combattants sur le terrain », a-t-il clarifié.`

Un don qui traduit toute une maturité

Tout en encourageant les Editions Sidwaya à continuer dans cette lancée, le commandant Zakaria Nacro a rassuré que ces médicaments seront utilisés à bon escient. Pour le directeur de l’hôpital militaire Alassane Coulibaly, le médecin colonel-major, Sosthène Somda, cette journée est spéciale, en ce sens qu’elle célèbre la générosité. « La solidarité africaine jadis légendaire est en train de marcher à reculons dans la pénombre de notre histoire, laissant place à l’individualisme et à l’égoïsme.

Heureusement, ce geste vient démontrer qu’il y a encore des hommes et des femmes qui ont toujours la main sur le cœur », s’est-il réjoui. Il a remercié les Editions Sidwaya pour « ce gros don » et souhaité que d’autres bonnes volontés lui emboitent le pas. Quant au directeur central du service de santé des armées, médecin colonel-major, Moustapha Seremé, il a fait savoir que l’hôpital militaire Alassane Coulibaly est le principal hôpital de prise en charge des blessés en opération. Il a, par ailleurs, félicité les Editions Sidwaya pour ces 40 ans d’existence.

Pour lui, cet anniversaire équivaut à l’âge de la maturité. « Ce don montre toute la maturité des Editions Sidwaya », a-t-il mentionné. Le médecin colonel- major, Moustapha Seremé a, au nom des plus hautes autorités de l’armée, remercié les Editions Sidwaya pour avoir apporté ce soutien aux blessés. « C’est un geste noble que nous saluons à sa plus grande valeur », a-t-il conclu.

Adama SAWADOGO