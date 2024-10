Accompagnement des PME pour l’accès aux marchés de capitaux : la BRVM et la BADEA signe une convention de partenariat

En marge de la 9ème édition de l’Africa SME Champions Forum qui se tient à Abidjan les 09 et 10 octobre 2024, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et la Banque Arabe pour développement Economique en Afrique (BADEA) ont signé ce mercredi 09 octobre 2024, une convention de partenariat pour le financement des PME de l’UEMOA.

L’objectif de cet Accord Global de Coopération est de définir un cadre de partenariat stratégique entre la BRVM et la BADEA sur des questions d’intérêt commun surtout l’amélioration du financement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) de l’UEMOA. Il comprend trois (3) axes à savoir (i) le renforcement de capacités des PME des pays de l’UEMOA qui constitue l’essentiel de son tissu économique à travers un programme d’assistance technique ; (ii) le financement des PME de l’UEMOA à travers un accès au marché de la dette et (iii) le financement des PME de l’UEMOA à travers un accompagnement en fonds propres.

Depuis l’ouverture en décembre 2017 de son troisième compartiment dédié aux PME et précisément aux PME à fort potentiel de croissance, la BRVM a mis en place un programme d’accompagnement dénommé « Elite BRVM Lounge » dès 2018 pour préparer les PME au financement par le marché.

Se fondant sur les enseignements tirés de ce premier programme qui a vu la participation de 30 PME de notre Union, un nouveau programme d’accompagnement est en préparation.

Ce nouveau programme bénéficiera à plus d’une centaine de PME.

C’est l’occasion pour la BRVM de saluer le leadership du Président Dr Sidi Ould TAH pour l’engagement de la BADEA à soutenir les efforts entrepris par la BRVM pour le financement des PME pour l’accélération de la croissance et du développement durable de notre Union.

Sidwaya.info