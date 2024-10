Marchés financiers : signature d’un protocole d’accord entre les dépositaires centraux du Qatar et de l’UEMOA

Le Dépositaire central de titres du Qatar (EDAA) et le Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR) de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ont signé, ce jeudi 3 octobre 2024 à Istanbul, en Turquie, un protocole d’accord portant sur l’échange d’expériences et de connaissances.

Ce protocole a été paraphé par M. Mohammed Khalifa Al-Hetmi, Directeur Général de l’EDAA, et M. Birahim Diouf, Directeur Général du DC/BR de l’UEMOA, et ouvre plusieurs pistes de coopération entre les deux institutions.

Cette signature s’est faite en marge du Sommet de l’Association des dépositaires centraux de titres eurasiens (AECSD) et de l’Association des dépositaires d’Afrique et du Moyen-Orient (AMEDA), organisé du 2 au 4 octobre 2024 à Istanbul.

La signature de ce protocole s’inscrit dans le cadre des actions retenues dans le Plan d’affaires 2021-2025 du Dépositaire Central/Banque de Règlement, dénommé Aya, qui vise à « faire du DC/BR une infrastructure de marché de classe mondiale pour la gestion des titres et le dénouement des transactions ».

Selon les termes de ce protocole d’accord, la coopération porte notamment sur l’échange mutuel d’informations non confidentielles concernant les produits et services fournis par les parties, les règlements, les questions liées aux opérations sur titres, les innovations technologiques ainsi que les risques.

Sidwaya.info