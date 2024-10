La Commission nationale des droits humains, avec l’appui de l’USAID, a organisé, vendredi 18 octobre 2024 à Kaya, une campagne d’engagement communautaire sur le thème : « Unissons-nous protéger les droits des personnes déplacées internes et lutter contre les violences basées sur le genre

Deux activités majeures ont marqué la campagne de sensibilisation aux Droits

humains (DH) des déplacés internes et les Violences basées sur le genre (VBG) de la Commission nationale des droits humains (CNDH).

Il s’agit d’une conférence publique sur les DH et VBG en langue nationale mooré et une animation musicale grand public tenue dans la soirée à la place du défilé du 11-Décembre de Kaya.

Pour la présidente de la CNDH, Gonta Alida Henriette Da, le choix de la cité des Cuirs et Peaux s’explique par le fait que Kaya est une zone à forts défis sécuritaire et humanitaire avec son lot de PDI qui est une couche sociale défavorisée où l’on rencontre beaucoup de VBG. De même, a-t-elle poursuivi, les monitorings de la CNDH depuis deux ans ont révélé la nécessité d’évoquer la question des VBG et surtout de sensibiliser.

« Avec notre vison nouvelle qui veut que d’ici à 2027, les hommes et les femmes du Burkina soient capacitées en matière de DH pour pouvoir les exercer dans un environnement propice, nous amène à vraiment sensibiliser, former et communiquer beaucoup aux questions des DH », a indiqué Mme Da. De ce fait, elle a espéré que cette campagne donnera plus de visibilité aux missions de son institution.

A l’issue de cette conférence et animation musicale, la patronne de la CNDH a exhorté les participants ou spectateurs à s’approprier les questions des DH, la protection contre les VBG et à promouvoir la cohésion sociale et le vivreensemble entre les PDI et hôtes. « Je prie que cette activité sensibilise davantage les communautés sur l’acceptation des uns et des autres.

Et que les participants une fois de retour soient des leviers de sensibilisation au niveau de leurs diférentes organisations ou localités d’origine », a souhaité la présidente de la CNDH.

Emil Abdoul Razak SEGDA

Segda9emil@gmail.com