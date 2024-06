 Désinformation en ligne : L’État-Major Général des Armées Alerte le Public sur une  fausse Page Facebook diffusant des informations en son nom

L’État-Major Général des Armées (EMGA) du Burkina Faso a alerté ce jeudi 13 juin 2024 la population sur l’existence d’une fausse page Facebook prétendant représenter leur institution. Selon un communiqué publié par l’institution, des individus mal intentionnés ont créé une imitation de la page officielle de l’EMGA dans le but de diffuser de fausses informations et de manipuler l’opinion publique.

« Des individus mal intentionnés ont réalisé une réplique grotesque de la page Facebook de l’EMGA dans le but de manipuler l’opinion publique à travers la publication de fausses informations », a déclaré l’EMGA.

L’État-Major a fermement condamné ces actes et a souligné les conséquences légales auxquelles s’exposent les responsables de cette fausse page.

En réponse à cette menace, l’EMGA a invité les populations à utiliser l’option de signalement sur Facebook pour contribuer à la désactivation de ces pages malveillantes. Cette action collective aidera à maintenir l’intégrité de l’information et à protéger le public contre la désinformation.

L’EMGA rappelle également que sa page Facebook officielle est certifiée et identifiable grâce à un badge bleu, garantissant son authenticité. Il exhorte donc les abonnés et lecteurs à se référer uniquement à cette page pour obtenir des informations vérifiées et fiables.

Ce rappel à la vigilance intervient dans un contexte où les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés pour propager de fausses nouvelles, ce qui peut avoir des conséquences graves pour la sécurité et la cohésion sociale.

Ainsi, l’appel à la vigilance de l’EMGA souligne l’importance de la vérification des sources d’information et la nécessité de lutter contre la désinformation en ligne.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info