Education : la Police municipale ferme des débits de boisson à proximité des écoles

Dans le quartier Cissin de l’arrondissement 6 de Ouagadougou, la direction de la Sécurité publique a déguerpi et a saisi des boissons frelatées ce mardi 22 Octobre 2024.

La Police municipale a procédé à la fermeture dudit lieu et procédé à la saisie des boissons et du matériel. Quant aux engins des fautifs, ils ont été conduits en fourrière. La Police municipale salue la collaboration de la population et invite à toujours dénoncer les comportements inciviques mettant en péril la jeunesse scolaire.

#Sidwaya.info