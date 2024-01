Résilience de l’activité économique: le patronat prend langue avec le premier ministre

Le chef du gouvernement Apollinaire Joachim Kyélem de Tambela a accordé une audience au nouveau bureau du patronat burkinabè, conduite par son président Idrissa Nassa, le jeudi 25 janvier 2024

Le nouveau bureau du conseil national du patronat burkinabè dirigé par Idrissa Nassa a été reçu en audience par le chef du gouvernement Apollinaire Joachim Kyélem de Tambela, le jeudi 25 janvier 2024. « Nous sommes le nouveau bureau du patronat burkinabè installé, le 7 décembre 2024. Nous avons estimé qu’il était important de rendre une visite de courtoisie à Son Excellence le premier ministre, lui présenter le bureau et également présenter nos vœux pour cette nouvelle année », a déclaré le « serviteur des patrons » à sa sortie d’audience.

Selon lui, les échanges avec le premier ministre ont également porté sur des questions importantes qui concernent le secteur privé. « Nous sommes très heureux au sortir de cette audience d’avoir eu une oreille attentive et reçu des conseils et des orientations utiles qui vont nous permettre de bien conduire l’activité économique nationale afin d’accroitre la résilience du peuple burkinabè face à la situation que nous sommes en train de vivre actuellement », a précisé le président du patronat burkinabè.

Idrissa Nassa et les membres du conseil national du patronat burkinabè ont été élus par leurs pairs, le 24 octobre 2023, à l’issue d’élections qui l’ont opposé au président sortant, Apollinaire Compaoré. A l’installation du bureau, Idrissa Nassa a identifié les chantiers sur lesquels le nouveau bureau du patronat va s’investir.

Au nombre de ceux-ci figurent la réorganisation du patronat, la construction du siège du patronat et le renforcement du plaidoyer économique et du dialogue social, en vue de l’amélioration continue du climat des affaires. Il s’est aussi engagé à œuvrer pour l’élargissement des opportunités d’affaires sur les grands projets économiques, au profit des entreprises privées en partenariat avec le gouvernement, les partenaires au développement et les organisations sœurs de par le monde.

