Résultats 1er tour du Bac : moins de satisfaction au centre Nelson Mandela

Le chef du centre Nelson Mandela des jurys 109 et 110, Karamoko Ouattara, a proclamé les résultats du premier tour du Baccalauréat, des séries F3 et G2, le jeudi 27 juin 2024, à Ouagadougou

Les résultats du Baccalauréat session 2024 en séries techniques F3 et G2 du centre Nelson Mandela, notamment des jury 109 et 110 sont tombés dans l’après-midi, du jeudi 27 juin 2024, à Ouagadougou avec moins de satisfaction de part et d’autre. La nouvelle bachelière de la série F3 du lycée privé technique Abbé Pierre, Kaboré Naffisatou , s’est réjouie de son succès. « Je suis très contente. Dieu merci pour cette grâce », s’est-elle exprimée. Kaboré Naffisatou a remercié ses encadreurs, parents et tous ceux qui l’ont soutenue. Débordé de joie, le nouveau bachelier en G2, Hema Abdoul Rachid , s’est dit être fier d’avoir obtenu le Baccalauréat. « Je suis tellement fier que les mots me manquent. Je remercie Dieu», s’est-il acclamé en joie. Pour le nouveau diplômé, Diomé Herman , « c’est Dieu qui est fort ». « Je ne sais même pas comment exprimer ma joie. Je remercie vraiment Dieu et

mes parents qui m’ont soutenu », a-t-il fait savoir. Le bachelier, Ouédraogo Moussa du lycée privé technique Abbé Pierre a laissé percevoir son sentiment de joie. « J’avais confiance en moi. Mais, je pensais que la correction allait être très sévère», s’est-il confié en rendant grâce à Dieu pour l’obtention du BAC.

Au jury 110, sur 157 inscrits, 57 sont déclarés admis soit 36,31% en F3 et 38 admissibles au second tour soit un taux de 24 ,20%. En ce qui concerne, la série G2, le taux de succès est de 48,96% soit 47 admis sur 96 inscrits et 14,58% soit 14 admissibles au second tour. Malgré ces résultats, le chef du centre Nelson Mandela, Karamoko Ouattara, par ailleurs président du jury 110, a félicité l’ensemble des nouveaux bacheliers pour la réussite.

Quant aux admissibles, il les a conseillés de bien réviser à tête reposée et être moins stressés parce qu’avec la pression ils peuvent être sous le choc. Il a signalé qu’il n y a pas eu de cas particuliers ni d’incidents dans son jury et rappelé que le second tour est prévu pour le lundi prochain 1e juillet.

En ce qui concerne la manipulation du logiciel, M karamoko a laissé entendre qu’il n’a pas eu de souci majeur avec le logiciel. Pour lui, le logiciel demande patience et respect des consignes données. « Il faut comprendre la nomenclature, car dans les séries techniques, il y a de nouvelles nomenclatures qui sont là », a-t-il précisé. Pour la présidente du jury 109, série F3, Dr Alizeta Drabo, les résultats sont acceptables. Elle a signifié que son jury était composé de 261 candidats inscrits avec 2 absents dont une fille et un garçon.

« Notre jury a réalisé un taux d’amis de 50,57% dont 55 admis, 74 admissibles et plus d’une centaine d’ajournés », a déclaré Dr Alizeta Drabo.

Elle a félicité les nouveaux bacheliers, encouragé les admissibles du second tour et conseillé les ajournés de redoubler d’efforts les années à venir. En ce qui concerne le logiciel, elle avoue avoir décelé des imperfections, notamment des mises à jour à chaque fois et le manque de correcteurs. Elle a formulé des recommandations pour les années à venir. « Nous demandons que le logiciel et les données soient bien établis avant soumission. Egalement que le comité d’organisation travaille à satisfaire chaque jury en termes du nombre de correcteurs afin de faciliter les corrections » a-t-elle suggéré.

Gbetcheni Constantin

Bertrand KAMBIRE

(Collaborateur)