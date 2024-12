Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo ou le choix de l’engagement

Jusque-là ministre d’Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, passe Premier ministre du Burkina Faso. Il a été nommé par décret présidentiel, le samedi 7 décembre 2024.

Ainsi en a décidé le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré par décret rendu public, samedi 7 décembre 2024 au journal télévisé de 20h de la télévision nationale. Il remplace à ce poste, Appolinaire Joachimson Kyélem de Tambela qui a passé un peu plus de 2 ans à ce poste. Communicateur chevronné et journaliste émérite, Jean Emmanuel Ouédraogo fait une montée fulgurante au sein de l’Exécutif grâce à un engagement sans faille dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de communication à un moment aussi crucial de la vie de la Nation.

« La communication joue un rôle aussi important que les actions militaires sur le terrain », confiait-il à Sidwaya en décembre 2023.Pour ceux qui suivent la trajectoire de ce dernier depuis le premier gouvernement, son choix n’est qu’une option qui reçoit un blanc-seing auprès des Burkinabè. Ancien rédacteur en chef, puis directeur de la télévision nationale du Burkina (TNB), admis dans l’Exécutif comme ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement, en octobre 2022, il a confirmé tout le bien que les Burkinabè disent du journaliste professionnel qui portait les commentaires et les analyses sur les questions majeures de la République sans rechigner.

Porte-parole du gouvernement, Jean Emmanuel Ouédraogo a écrit, avec panache, les belles répliques. Il a su rendre audible la voix d’un pays qui s’est assumé sur le plan de l’information, de la communication, en cassant comme il le fallait, des œufs pour faire des omelettes.Sous sa houlette, son département a aussi été de tous les combats pour témoigner d’un Burkina Faso toujours debout. Il a réussi tous les grands rendez-vous de son ministère. Du SIAO, à la SNC (organisée deux fois de suite sans anicroches), en passant par le FESPACO, le ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a marqué de son empreinte ces rendez-vous.

C’est bien normal que les Burkinabè le retrouvent ensuite comme ministre d’Etat et maintenant Premier ministre, Chef du gouvernement de son pays. Deuxième journaliste à occuper cette haute fonction, après Beyon Luc Adolph Tiao (2011-2014), cette nomination symbolise à souhait la maxime selon laquelle « le journalisme mène à tout, pourvu de savoir en sortir ». Titulaire d’un diplôme professionnel en Sciences et techniques de l’information et de la communication (STIC), cycle A, il s’est distingué en devenant deux fois major de sa promotion à l’Institut des sciences et techniques de l’information et de la communication (ISTIC) en 2007 pour le cycle B et en 2015 pour le cycle A.

Journaliste, reporter et présentateur du journal télévisé de la Télévision nationale du Burkina, il a gravi les échelons pour devenir rédacteur en chef de 2016 à 2021, puis directeur de cette même télévision à partir du 16 septembre 2021 jusqu’à sa nomination ministérielle. Parallèlement, il a animé plusieurs émissions télévisées à succès telles que « Techno Inno », « Zoommine », « Vision environnement », « Priorité environnement » et « Sur la brèche ». Outre sa formation spécialisée dans la communication, il détient un Master 1 en Médiation et management des conflits obtenu en 2022 à l’université Joseph-Ki-Zerbo, ainsi qu’une Licence en sociologie rurale et sociologie du développement. Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo est membre de plusieurs associations et groupements professionnels. Il est affilié à l’association Médias verts et à l’Association des journalistes scientifiques du Burkina. Le nouveau Premier ministre est officier de l’Ordre de l’Etalon.

La Rédaction