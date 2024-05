RN3 : des terroristes effectuent leur dernier contrôle

Des terroristes qui effectuaient, ce mercredi 1er mai 2024, des contrôles sur la nationale 3 (Kaya-Dori), ont été éliminés dans des frappes chirurgicales de l’armée burkinabè, a appris l’AIB auprès de sources sécuritaires.

Tous les travailleurs ne chôment pas le 1er mai, en particulier les forces combattantes qui travaillent jour et nuit au prix de leurs vies pour rétablir la paix et la sécurité. Pour preuve, ce mercredi, les vecteurs aériens ont suivi un groupe de terroristes qui effectuaient des contrôles sur les usagers au niveau de la Route nationale 3 (Kaya-Dori-Gorom-frontière du Niger). Comme en territoire conquis, ces criminels venaient de contrôler un mini car puis des usagers à moto.

Après leur besogne, ils se sont retirés auprès de leurs acolytes installés à côté sous des arbres. Le nombre est bon et le moment propice. Les opérateurs aériens envoient un missile sur le tas. Des terroristes brûlent avec leurs engins. Des rescapés essaient de fuir mais finissent raides morts à quatre pattes. Après les frappes, des unités du 41e Régiment d’infanterie commando et des Volontaires pour la défense et la patrie (VDP) ratissent les lieux et récupèrent le matériel encore utilisable.

Agence d’information du Burkina