Salam du Ramadan : Être un acteur de paix

Au nom d’Allah, Clément et Miséricordieux.

Louange à Allah qui a fait de la paix un objectif noble et une valeur cardinale et essentielle en Islam. Puisse-t-Il déverser, abondamment, Sa paix et Ses bénédictions sur Son bien Aimé Messager Mouhammad, envoyé à l’univers comme miséricorde.

L’Islam est, par essence, une religion de paix. Le terme « Islam » vient de l’Arabe et signifie paix et soumission. Il dérive du nom d’Allah « As-salam » qui signifie le Pacifique, Celui qui est la paix, de qui émane la paix et qui fait la paix. Religieusement, Islam signifie l’acceptation par un homme de croire et de se soumettre volontairement au Dieu unique Allah afin d’être et d’entrer en paix. Par exemple, Allah dit : « Ô vous qui avez cru, entrez en paix [soumis à Allah] totalement » (S02 V208). Allah nous dit, également, que

« C’est Lui qui a fait descendre la quiétude, (la tranquillité, la sérénité, la paix) dans les cœurs des croyants afin qu’ils ajoutent une foi à leur foi. » (S48 V04)

De ces versets, nous comprenons que les musulmans sont d’une religion dont le nom est la paix, le Seigneur auquel ils sont soumis s’appelle le Pacifique et ils aspirent à la paix en se soumettant volontairement et de manière absolue à Lui. Ils doivent, ainsi, être des être pacifiques. C’est pourquoi leur salutation est « assalamou aleykoum wa rahmatoullahi wa barakatouh » c’est-à-dire que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Et cette salutation, ce souhait de la paix n’est pas qu’à l’égard de leurs coreligionnaires. Rappelons-nous quand Allah nous dit : « Les serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur Terre, et qui, lorsque les ignorants s’adressent à eux, disent : “Paix (Salâm) “ » (S25 V63)

Les musulmans commencent leurs prières, après s’être purifiés, par la formule du takbir qui proclame la grandeur d’Alah (allahou akbar) et ils la terminent par la formule de la paix

« assalamou aleykoum wa rahmatoullahi wa barakatouh ». Et parmi les premières formules à dire à la fin de la prière, il y’a celle-ci :

« Seigneur, Tu es le Pacifique, de Toi découle la paix ; que Tu sois béni, Dieu de Majesté et de Gloire. » Dans cette soumission, les musulmans aspirent tous à entrer dans la Dar-es-Salam, la Demeure de la paix. Le Seigneur Allah ne nous dit-Il pas :

« Dieu appelle à la demeure de la paix et guide qui Il veut vers un droit chemin. » (S10 V25) En sus, le dernier Prophète envoyé aux musulmans est un Prophète de paix et de miséricorde conformément à la parole divine : « Et nous ne t’avons envoyé qu’en miséricorde pour l’univers » (S21 V107)

Allah est un Seigneur Miséricordieux par essence et par excellence et a envoyé, à l’univers, un Prophète de miséricorde avec une religion, une règlementation de miséricorde destinée à une communauté de miséricorde que constituent les musulmans qui doivent être des vecteurs de cette miséricorde divine.

Les musulmans sont, donc, invités à être pacifiques dans leurs interactions quotidiennes et à éviter les conflits. C’est pourquoi le Prophète, indiquant les voies et moyens pour accéder à la Demeure de la Paix, nous a exhortés à fournir de la nourriture aux pauvres et aux nécessiteux pour répondre à leurs besoins de faim en disant :

« Ô gens, répandez la paix, et nourrissez-les, et priez les entrailles, et priez la nuit, pendant que les gens dorment, vous entrerez au Paradis en paix. » Les musulmans doivent travailler à être de acteurs de paix où qu’ils soient comme ce fut l’exemple du Prophète qui a toujours œuvrer à la paix et à la réconciliation avec les juifs, les chrétiens et les mécréants de la Mecque. Tout compte fait, on retient que la paix est l’essence même de l’Islam. La paix est, en effet, intimement liée à l’idiologie absolutiste de l’Islam, de l’univers et de la vie humaine, où convergent toutes les législations de l’Islam pour que la paix devienne la réalité et que la guerre en soit l’exception qui sort de ce cadre divin et qui est considérée comme injustice et oppression.

Seigneur Allah, Tu es la Paix, Tu aimes la paix, fais de nous des acteurs de la paix où que nous soyons et fais-nous entre dans la Demeure de la Paix.

NB : La foi musulmane est une foi active qui impose un devoir de présence.

Dr Inoussa COMPAORE

Imam à l’AEEMB et au CERFI