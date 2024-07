Dans le cadre du forum régional « Seeds for the future » que se tient du 3 au 8 juillet 2024 à Essaouira au Maroc sur initiative de Huawei Northen Africa, un panel sur les « enjeux et opportunités de l’éducation numérique » a été animé par d’éminents experts dont le Dr Pousséni Bakouan du cabinet de la ministre de la Transition digitale du Burkina.

Quel est le rôle de l’éducation numérique dans la transformation des systèmes éducatifs actuels et quels sont les principaux avantages et défis associés à cette transition ? C’est autour de ces questions que se sont axées les discussions lors du panel organisé dans le cadre du forum régional « Seeds for the future » initié par Huawei Northen Africa du 3 au 8 juillet 2024 à Essaouira au Maroc. Le panel a connu la participation d’éminents experts tels que Mourad Bentahar spécialiste de l’éducation professionnelle de l’UNESCO, Mohamed El Moctar Mohamedine chargé d’affaires et conseiller du ministre de Mauritanie, Dr Chraibi Mhammed de l’université Al Akhawayn, Mariame Bah Directrice générale adjointe de l’Agence de digitalisation de Guinée et Dr Pousséni Bakouan, expert au Cabinet de la ministre de la Transition digitale du Burkina. Ce dernier a entretenu l’assistance à travers une riche communication sur les technologies et initiatives prometteuses entreprises par le gouvernement du Burkina Faso pour transformer le système éducatif existant.

Au nombre des initiatives, il a cité le déploiement d’un réseau Wi-Fi gratuit dans la majorité des Institutions publiques d’enseignement supérieur et de recherche (IESR) du pays. Ce réseau permet selon ses dires d’étendre l’accès à internet et d’améliorer la connectivité dans toutes les écoles du Burkina.

A cela, il a ajouté la mise en œuvre du programme « un étudiant, un ordinateur » qui vise à assurer à chaque étudiant du public un accès personnel à un ordinateur et aux ressources numériques nécessaires.

Toujours au nombre des initiatives entreprises par le gouvernement pour transformer le système éducatif, Dr Bakouan a mentionné la création de l’Université virtuelle qui remplit deux missions cruciales. La première mission est celle pédagogique et de recherche qui se traduit par la production de contenus pédagogiques numériques innovants., le renforcement des capacités des enseignants-chercheurs, formateurs et du personnel technique dans les nouvelles approches pédagogiques, l’offre de formation innovantes dans tous les domaines de la vie socioéconomique et la promotion de la recherche dans les secteurs innovants et prioritaires. La seconde mission est celle technique à travers la promotion de l’intégration des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans l’enseignement, la création de plateformes technologiques sécurisées pour la formation et la recherche et la mise en place d’une infrastructure sécurisée pour l’hébergement des données au service de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Le Dr Pousséni Bakouan a également souligné que les autorités burkinabè soutiennent le développement de contenus éducatifs numériques alignés sur les programmes scolaires nationaux. Toutes ces initiatives témoignent selon lui de leur engagement à moderniser et améliorer l’accès inclusif à l’apprentissage via les technologies numériques contribuant ainsi au développement durable et à l’inclusion sociale. « Cette approche intégrée illustre une vision ambitieuse pour l’avenir éducatif du pays, alignée sur les objectifs globaux de développement durable et les aspirations nationales pour une éducation de qualité accessible à tous », a-t-il indiqué. La plupart des intervenants au panel ont salué les efforts déployés par les autorités burkinabè pour un accès équitable à une éducation de qualité pour tous.

Nadège YAMEOGO

(Depuis Essaouira au Maroc)