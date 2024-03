Semaine Nationale de la Culture (SNC) 2024 : le CNO annonce plusieurs innovations majeures

Le Comité national d’organisation de la 21e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC) a animé ce mercredi 06 mars 2024, une conférence de presse à Bobo-Dioulasso. A l’ordre du jour de la rencontre, le point des préparatifs de la SNC 2024.

Après son installation, le Comité national d’organisation (CNO) de la 21e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC), présidé par Le Secrétaire général du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT), Bètamou Fidèle Aymar TAMINI, a animé, ce mercredi 06 mars 2024 à Bobo-Dioulasso, une conférence de presse. La rencontre a permis de faire le point des préparatifs de la SNC 2024 et de dévoiler plusieurs innovations. Ce sont, entre autres, a cité monsieur Tamini, la mise en place effective d’un Call Center ; la mise à disposition des tickets pour la restauration des artistes ; l’introduction de la musique traditionnelle pool jeune dans le Grand Prix National des Arts et des Lettres (GPNAL); la participation des enfants déplacés internes à la SNC 2024; la prise en compte de la diaspora burkinabè du Mali dans le GPNAL 2024 et des professionnels des arts des pays invités dans le jury du GPNAL ; l’instauration d’un plateau musical professionnel à l’attention des tourneurs, producteurs, gestionnaires de salles, organisateurs de festival ; la préparation de colloques sur la quarantenaire de la SNC et sur le thème de l’édition ; la réalisation du catalogue des troupes en compétition ; la mise à disposition d’un catalogue des sites touristiques, des établissements hôteliers et des restaurants de la région des Haut-bassins. La biennale se tiendra du 27 avril au 04 mai 2024 à Bobo-Dioulasso sous le thème : « Culture, mémoire historique et sursaut patriotique pour un Burkina nouveau ». Le pays invité d’honneur est la République du Niger. Le Mali, la Guinée, le Brésil, la Russie et la Corée du Nord ont été également invités à cette fête de la culture burkinabè.

Alassane KERE

Les innovations de la SNC Bobo 2024

-la mise en place effective d’un Call Center et la mise à disposition des tickets pour la restauration des artistes

-l’initiation des enfants à la lecture des œuvres pour enfants primées lors des SNC passées

– la réalisation d’une capsule vidéo sur la participation des enfants déplacés internes à la SNC 2024

– la réalisation du catalogue des troupes en compétition et surtout la mise à disposition d’un catalogue des sites touristiques, des établissements hôteliers et des restaurants de la région des Haut-bassins

– l’introduction de la musique traditionnelle pool jeune dans le Grand Prix National des Arts et des Lettres (GPNAL) 2024

– la prise en compte de la diaspora burkinabè du Mali dans le GPNAL 2024 et la prise en compte des professionnels des arts des pays invités dans le jury du GPNAL

– l’organisation d’une « résidence de création » prévue avec Cheick Tidiane SECK, icône de la musique mondiale, et l’organisation des master-class avec des personnalités du monde de la culture des pays comme la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Mali

– la préparation de deux colloques : l’un sur la quarantenaire de la SNC et l’autre sur le thème de l’édition

– les achats des tickets en ligne

– la célébration de la journée internationale de la danse le 29 avril 2024 à travers un panel

– l’instauration d’un plateau musical professionnel à l’attention des tourneurs, producteurs, gestionnaires de salles, organisateurs de festival

– la signature de conventions entre la SNC et certaines structures précisément la Fondation festival sur le Niger, le Collectif Wékré

(Source : SNC)