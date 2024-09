Sommet mondial de l’IA : ICAIRE centre de catégorie II de l’UNESCO

L’Autorité saoudienne des données et de l’intelligence artificielle (ASDIA) a annoncé le 10 septembre 2024, à Riyad, en coopération avec l’UNESCO, la classification de l’ICAIRE (Centre international pour les recherches sur l’éthique de l’IA) en tant que centre de catégorie 2 sous l’égide de l’UNESCO. Cette annonce a été faite lors de la troisième édition du Sommet mondial de l’intelligence artificielle, organisé par la SDAIA au Centre international des conférences Roi Abdelaziz à Riyad.

Cette classification renforce le rôle de l’Arabie saoudite dans la promotion de la coopération internationale et régionale en matière de politiques et d’éthique de la recherche sur l’IA, tout en soutenant les objectifs de développement durable de l’ONU à l’horizon 2030. Elle souligne l’engagement du Royaume à soutenir la mission de l’UNESCO d’utiliser l’IA au bénéfice de l’humanité, avec un accent particulier sur les pays en développement. Cela renforce également le rôle du Royaume dans la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies.

Depuis le début de ses activités, l’ICAIRE met en oeuvre des initiatives régionales et mondiales dans le domaine de l’IA, incluant le soutien à la recherche, l’augmentation de la sensibilisation aux questions éthiques, et le développement de politiques en matière d’IA. La coordination de l’élaboration de politiques liées à l’IA et le soutien aux efforts de renforcement des capacités dans ce domaine

Lors du sommet, l’ICAIRE a organisé une session interactive en collaboration avec l’IRCAI et l’AI Movement, réunissant des représentants de trois centres de catégorie 2 (C2C) de l’UNESCO. Ils ont discuté des moyens de renforcer le rôle de l’IA dans le soutien aux objectifs de développement durable et de la révision des normes éthiques et les efforts de l’UNESCO dans ce domaine.

A noter que l’Arabie saoudite a été l’un des premiers pays à adopter les recommandations de l’UNESCO sur l’éthique de l’IA, soutenues par 193 Etats en novembre 2021. Par ailleurs, la SDAIA a présenté les principes éthiques de l’IA lors de la 2ème édition du Sommet mondial en septembre 2022.

L’ICAIRE a été désigné comme un centre de catégorie 2 (C2C) après l’approbation du Conseil des ministres le 25 juillet 2023. Il sera situé à Riyad et disposera de la personnalité juridique ainsi que d’une indépendance financière et administrative.

Pour plus d’informations sur le Sommet GAIN, veuillez visiter : https://globalaisummit.org/en/default.aspx