Intelligence artificielle : L’ASDIA et l’OCDE signent un protocole d’accord pour améliorer la surveillance des incidents  au Moyen-Orient

L’Autorité saoudienne des données et de l’IA (ASDIA) a signé le 10 septembre 2024 un protocole d’accord (MoU) avec l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ce partenariat stratégique vise à renforcer la surveillance des incidents d’IA dans les pays du Moyen-Orient et à améliorer le suivi des développements de l’IA en mettant en œuvre le Moniteur des incidents d’IA de l’OCDE (AIM) pour suivre les données en langue arabe.

Le protocole d’accord a été signé lors de la troisième édition du Sommet mondial de l’IA (GAIN) actuellement en cours à Riyad, qui a réuni des dirigeants, des experts et des spécialistes de l’IA du monde entier.

Le protocole d’accord est centré sur l’avancement des capacités de surveillance de l’IA dans la région en collaborant avec les entités locales pour un reportage plus complet des incidents liés à l’IA. Grâce à cette collaboration, les vastes ressources de l’OCDE, y compris sa base de données de plus de 1 000 politiques en matière d’IA dans 70 pays, seront enrichies d’informations précieuses sur le Moyen-Orient. Ces efforts font partie d’une initiative plus large visant à soutenir la collecte et le partage de mesures de l’IA à l’échelle mondiale, aidant ainsi les pays à relever collectivement les opportunités et les défis posés par l’IA.

L’OCDE AI le Moniteur des incidents (AIM) est conçu pour documenter les incidents et les dangers liés à l’IA, fournissant aux décideurs politiques, aux praticiens de l’IA et aux parties prenantes mondiales des informations essentielles sur les risques et les dommages posés par les systèmes d’IA. Il joue un rôle essentiel dans l’identification des modèles de risque et dans la promotion d’une compréhension collective de la nature multiforme des incidents liés à l’IA. Cette collaboration entre la ASDIA et l’OCDE constitue une étape importante vers la garantie de systèmes d’IA fiables et conformes aux normes internationales.

Le Moyen-Orient, une région de plus en plus impliquée dans le développement et la réglementation de l’IA, dispose de données limitées sur les incidents et les politiques en matière d’IA. Grâce à ce protocole d’accord, l’Arabie saoudite, représentée par l’ASDIA, adopte une approche proactive pour combler cette lacune. En travaillant en étroite collaboration avec l’OCDE, le Royaume cherche à améliorer la surveillance des politiques en matière d’IA et le reportage des incidents, garantissant ainsi que les pays arabophones puissent contribuer activement au paysage mondial de l’IA et en bénéficier.

Pour plus d’informations sur le Sommet GAIN, veuillez visiter : https://globalaisummit.org/en/default.aspx