Application éthique de l’IA : Autorité saoudienne des données et de l’IA lance une initiative pour faire progresser la recherche et les applications éthiques de l’IA 

L’Autorité saoudienne des données et de l’IA (ASDIA) a lancé le 11 septembre 2024 une initiative pionnière visant à faire progresser l’éthique dans la recherche et les applications en matière d’intelligence artificielle. Cette annonce majeure a été faite en marge de la troisième édition du sommet mondial sur l’intelligence artificielle, qui se déroule actuellement à Riyad. Développé en partenariat avec l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), ce projet novateur est déterminé à établir une nouvelle norme dans le paysage mondial de l’IA, soulignant l’engagement du Royaume en faveur d’une innovation responsable.

Le segment ministériel de haut niveau sur l’éthique et la gouvernance de l’IA sera organisé lors du sommet mondial sur l’IA (GAIN) 2024. Le programme encourage le partage des connaissances et des meilleures pratiques pour intégrer des normes éthiques dans le développement de l’intelligence artificielle. Il vise également à fournir un cadre complet pour évaluer la maturité éthique des systèmes d’IA, faciliter la collaboration pour faire avancer la recherche et les applications éthiques et promouvoir une IA responsable à l’échelle mondiale grâce à des délibérations constructives et à l’harmonisation des stratégies.

L’initiative s’adresse à un large éventail de parties prenantes, notamment les décideurs politiques, les fonctionnaires, les chercheurs, les universitaires, les développeurs et ingénieurs en IA, les dirigeants d’entreprise, les directeurs de commerces, les décideurs, les instituts de recherche et les établissements d’enseignement supérieur. Elle vise à créer une plateforme pour discuter de l’avenir de l’IA et explorer la manière dont les applications modernes peuvent favoriser l’élaboration de politiques, améliorer les environnements de recherche, stimuler la croissance des entreprises et influencer divers aspects de la vie. L’un des principaux objectifs du projet est de promouvoir le développement et l’utilisation éthiques et responsables de l’intelligence artificielle, dans le respect des valeurs nationales.

La session mettra en lumière les initiatives clés au niveau international menées par les pays participants et les forums mondiaux. Les premiers pays qui transforment en politiques concrètes les principes de l’UNESCO sur l’éthique de l’IA, grâce à sa méthodologie d’évaluation de l’état de préparation (RAM), seront présentés. Près de 60 pays participent déjà à l’exercice RAM, évaluant les réformes juridiques et les politiques, ainsi que les dimensions sociales, culturelles, économiques, éducatives, scientifiques et infrastructurelles en rapport avec l’IA.

L’initiative inclut également la présentation du rapport national de l’Arabie saoudite, élaboré conformément à la méthodologie d’évaluation de l’état de préparation de l’UNESCO, qui est un outil de mise en œuvre de la recommandation de l’UNESCO sur l’éthique de l’IA.

La collaboration au niveau régional et sous-régional permet aux pays de former des alliances et de relever ensemble les défis et les opportunités propres à la région. Pour une mise en œuvre efficace de sa recommandation sur l’éthique de l’intelligence artificielle, l’UNESCO s’appuie également sur des plateformes politiques régionales. À cette occasion, les résultats de la mise en œuvre de la recommandation de l’UNESCO par le biais de la méthodologie d’évaluation de l’état de préparation en Arabie saoudite seront dévoilés.

Le nouveau programme s’inscrit dans le cadre d’une collaboration visant à faire progresser les systèmes d’IA, à élaborer des normes éthiques pour guider l’utilisation des applications d’IA et à veiller à ce que ces technologies soient conformes aux valeurs religieuses, humaines et morales, tout en préservant le bien-être de la famille et de la société. Il reflète également l’engagement de l’ASDIA à travailler avec des institutions internationales pour promouvoir l’utilisation éthique de l’IA et atteindre des objectifs communs en développant des stratégies de données et d’IA qui soutiennent la croissance et la durabilité de la société.

En tant qu’organisme responsable du développement des données et des technologies d’intelligence artificielle dans le Royaume, l’ASDIA encourage les autorités compétentes à mettre en œuvre les meilleures pratiques éthiques en accord avec les valeurs sociétales et l’éthique saoudiennes. Elle soutient également la promotion de la recherche et de l’élaboration de politiques qui favorisent l’investissement dans ce domaine, tout en faisant progresser les économies fondées sur les données et l’intelligence artificielle à l’échelle mondiale.

B.S

Pour plus d’informations sur le Sommet GAIN, veuillez visiter : https://globalaisummit.org/en/default.aspx