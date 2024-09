Sommet mondial sur l’intelligence artificielle: La 3e édition bat son plein à Riyad

Les dirigeants de l’IA du monde entier réunis ,à Riyad, en Arabie Saoudite ont ouvert le 10 septembre la première journée du Sommet mondial sur l’intelligence artificielle (GAIN).

Organisée par L’Autorité saoudienne des données et de l’intelligence artificielle (ASDIA), GAIN 2024 explorera des thèmes clés, tels que l’IA générative, l’IA dans la vie urbaine et la gouvernance éthique de l’IA, garantissant une discussion approfondie sur l’impact de la technologie sur la société, les entreprises et la gouvernance.

Ce sommet historique rassemble les meilleurs esprits de l’IA à travers quatre étapes IA des experts, IA séances de synergie, IA séances d’apprentissage profond et IA séances déconnectées – toutes hébergeant simultanément des panels, des tables rondes, des conférences et des discours.

Le Sommet mondial de l’IA (GAIN) réunira plus de 450 intervenants de plus de 100 pays et accueillera 150 sessions pour discuter du présent, du prochain et du jamais pour l’IA, avec plus de 32 000 délégués attendus au cours des trois jours.

Les principaux intervenants incluent Cristiano Amon (PDG, Qualcomm Incorporated), Martin Kon (président et chef de l’exploitation de Cohere), Nick Studer (PDG, Oliver Wyman Group) et le Dr. Marc Raibert (fondateur, Boston Dynamics).

GAIN a lieu du 10 au 12 septembre 2024 au Centre international de conférence du Roi Abdoul Aziz, à Riyad, en Arabie Saoudite.

B.S

Pour plus d’informations sur le Sommet GAIN, veuillez visiter : https://globalaisummit.org/en/default.aspx