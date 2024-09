Suivi de Campagne 2024-2025 : Le ministre SOMBIE constate l’évolution des spéculations agricoles dans le Centre-Sud et le Centre-Est

Le 11 septembre 2024, le Commandant Ismaël SOMBIE, Ministre de l’Agriculture des Ressources Animales et Halieutiques, a effectué une visite dans les régions du Centre-Sud et du Centre-Est pour évaluer l’évolution des spéculations agricoles dans le cadre de la campagne 2024-2025.

Le ministre a commencé sa tournée au Centre de Promotion Rurale de Bissiri, situé à Kombissiri, dans la province du Bazèga. Ce centre, d’une superficie de soixante hectares et pouvant accueillir jusqu’à 100 pensionnaires, forme actuellement 28 apprenants aux métiers agropastoraux. Les apprenants ont emblavé 21 hectares de maïs, niébé et sorgho.

Le commandant a exprimé ses préoccupations quant au faible nombre d’apprenants, malgré les 100 places disponibles. Il a souligné l’importance d’atteindre une pleine capacité pour optimiser la formation et a appelé à une diffusion accrue de l’information pour attirer davantage de jeunes. Il a également réaffirmé l’objectif gouvernemental de former et installer 100 000 jeunes dans les métiers de l’agriculture et de l’élevage d’ici 2027.

Lors de cette visite le ministre a encouragé les jeunes à se lancer dans les métiers agropastoraux pour contribuer à la souveraineté alimentaire du pays. Il a promis un suivi rigoureux des formations pour garantir leur efficacité et leur impact sur le terrain.

La visite a ensuite conduit la délégation ministérielle au village de Torla, dans la commune de Garango, province du Boulgou, où un bas-fond rizicole de 20 hectares est exploité par 118 producteurs, dont 108 femmes. Le rendement prévu est d’environ quatre tonnes par hectare. Les producteurs ont bénéficié de labours gratuits, d’intrants agricoles et d’un encadrement technique.

Cette visite a ainsi permis de constater les efforts déployés sur le terrain et d’encourager les initiatives locales dans le secteur agricole, tout en renforçant les objectifs du gouvernement en matière de formation et de production agricole.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwayainfo

Source : 𝗗𝗖𝗥𝗣/𝗠𝗔𝗥𝗔𝗛