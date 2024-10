SPONG : avis aux fournisseurs et prestataires de service (lire les TDR ci-dessous)

TERMES DE REFERENCE POUR LA CONSTITUTION D’UNE BASE DE DONNEES DE FOURNISSEURS ET DE PRESTATAIRES DE SERVICE

CONTEXTE & JUSTIFICATION

Le SPONG est né au Burkina Faso de la foi des ONGs et associations de développement en la fraternité entre les hommes, et leur désir de mener une action humanitaire et d’agir dans le seul but de rendre service surtout aux populations déshéritées. L’ampleur des besoins et le souci d’une meilleure efficacité dans le contexte de la grande sécheresse qui a frappé le sahel entre 1970 -1974, ont conduit 17 ONG à se regrouper officiellement dans un Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales en abrégé SPONG. Fondé le 30 Octobre 1974, le Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales (SPONG) est un collectif des organisations de la société civile comprenant : les ONG, associations, instituts, centres, fondations, national et international intervenant au Burkina Faso.

Ce collectif est déclaré conformément à la loi n°18/AL du 31 Août 1959, sous le Récépissé N° 10/IS/DGI du 09 avril 1975 et agrée par le Gouvernement du Burkina Faso. Le SPONG, depuis sa création, constitue un cadre de concertation, une interface entre les ONG et le Gouvernement et un cadre de facilitation de la mise en commun des efforts des ONG et associations œuvrant au Burkina Faso. Pour ce faire, le SPONG constitue un élément important de la société civile Burkinabé et joue un rôle d’interface entre le mouvement associatif, le secteur privé, l’Etat et les partenaires. En fin 2021, le SPONG compte aujourd’hui 290 ONG et associations membres, intervenant sur le territoire national.

Ainsi, pour répondre au mieux aux exigences des procédures et aussi diligenter les processus, le SPONG va constituer une base de données de Fournisseurs et de Prestataires accrédités dans ses différents domaines de besoins. Pour ce faire, un avis de manifestation d’intérêt sera lancé pour répondre aux besoins pour une période de trois (03) ans.

OBJECTIFS

La constitution de cette base de données de Fournisseurs et de Prestataires de Services vise à :

Avoir un certain nombre sûr de Fournisseurs et de Prestataires de Services ;

Détenir au préalable pour toute commande, une liste exhaustive des articles avec leurs prix indicatifs ;

Avoir des fournisseurs et des prestataires enregistrés et reconnus vis avis de la législation Burkinabè ;

Avoir des Fournisseurs et Prestataires de qualité et de Quantité ;

RESULTATS ATTENDUS

Une base de données de Fournisseurs et de Prestataires de Services est mise en place ;

Un certain nombre de fournisseurs et des prestataires enregistrés et reconnus vis à vis de la législation Burkinabè sont connus ;

Des Fournisseurs et Prestataires de qualité et de Quantité sont disponibles ;

Des listes de fournitures avec leur prix indicatifs sont connues pour servir d’orientation avant toute commande ;

Certains types de prestations et leurs coûts simulés sont prédéfinis.

MISE EN OEUVRE DE LA CONSTITUTION DE CETTE BASE DE DONNEES DE FOURNISSEURS ET DE PRESTATAIRES

La constitution de cette base de données de Fournisseurs et de Prestataires se fera par appel d’offre à candidature. L’information ou l’avis sera fait par l’annonce (Appel d’Offre) sur le site du SPONG, dans certains journaux et presses du Burkina Faso et partout où l’on jugera nécessaire.

NB : Une seule entité ne peut pas être Fournisseur et en même temps Prestataire.

Date de clôture de la soumission des dossiers de candidature :

Les dossiers doivent être reçus au plus tard le mardi 29 octobre 2024 à 16h00.

Pour postuler, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://ee.kobotoolbox.org/x/rvJBKGFt

Secrétariat Permanent des Organisations Non gouvernementales (SPONG) sise au 01 BP 131 Ouagadougou 01 | Ouaga 2000 | Côté Sud du Ministère de l’Agriculture | Burkina Faso | EMAIL spong.ouaga@gmail.com Tel : +226 25 47 35 66 |

Le Coordonnateur SPONG P/I

Yandi LOMPO