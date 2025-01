Tchad : Le parti au pouvoir remporte les législatives

Le Mouvement Patriotique du Salut (MPS), parti au pouvoir au Tchad, a remporté la majorité des sièges à l’Assemblée nationale lors des élections législatives du 29 décembre. Selon l’Agence Nationale de Gestion des Élections (ANGE), le MPS s’est assuré 124 des 188 sièges disponibles.

Le parti Le Réveil (RNDT), dirigé par l’ancien Premier ministre Pahimi Padacké Albert, arrive en deuxième position avec 12 sièges, suivi du Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès (RDP) et de l’Union Nationale pour la Démocratie et le Renouveau (UNDR), qui ont obtenu respectivement 8 et 7 sièges.

Le taux de participation s’élève à 51,56 %, a précisé l’ANGE. Ces élections générales, impliquant également des scrutins provinciaux et locaux, marquent la fin de trois ans de transition politique dans le pays, durant lesquels près de 8 millions de Tchadiens étaient appelés aux urnes.

Les résultats définitifs devraient être annoncés prochainement par les autorités compétentes.

Sidwaya.info

Source : Sputnik Afrique