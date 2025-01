114 équipes dont 68 à Ouagadougou et 46 à Bobo Dioulasso sont en lice pour le tournoi de détection de la 4e édition du Talent Max, organisé en collaboration avec CTC Football Agency. Près de 2000 joueurs de moins 18 ans sont attendus à ce rendez-vous qui est en passe de venir le plus grand camp de détection le plus inclusif du Burkina. La détection à Ouagadougou débute demain au stade Issoufou Joseph Conombo à partir de 7h 30. Elle s’étalera jusqu’au 17.

Y.O

Sidwaya.info