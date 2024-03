Technologies de l’information et de la communication : Huawei annonce la formation de 5000 jeunes au Burkina Faso

Le Président de la Transition, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience, ce vendredi en fin de matinée, le Directeur général de Huawei Burkina, Christophe Liu. Il a fait, au chef de l’Etat, le point de la mise en œuvre des projets initiés avec le gouvernement.

« Nous sommes venus saluer le chef de l’Etat et lui faire le point des différents projets que nous sommes en train de mettre en œuvre », a déclaré Christophe Liu. Selon M. Liu, les projets sont centrés sur la sécurité urbaine, l’énergie avec l’électrification des zones rurales, l’accès à Internet et la formation des jeunes talents dans le domaine des technologies de l’information et de la communication.

« Nous voulons former les jeunes burkinabè dans le domaine des TIC, la 5G, le cloud, l’IA », a fait savoir Christophe Liu qui a annoncé un projet avec le département en charge de la transition digitale visant la formation de cinq mille jeunes aux TIC, sur une période de cinq ans. Sur le projet infrastructures des TIC, le directeur général de Huawei Burkina, Christophe Liu, a annoncé que plus de deux mille kilomètres de fibre optique seront réalisés pour couvrir le territoire. « Cette fibre va fournir la connexion entre les différentes zones du pays. En même temps, elle va connecter différents secteurs de l’Administration pour améliorer l’efficacité de la communication entre les différents départements », a-t-il conclu.

Direction de la communication de la présidence du Faso