Tendinites tendinopathies : consultez vite un médecin

Les tendinites ou tendinopathies sont des maladies douloureuses des tendons, ces structures fibreuses qui relient les muscles aux os. Ces douleurs peuvent être intenses, au point de gêner les gestes de la vie quotidienne. Les tendinites sont essentiellement provoquées par des gestes répétitifs qui exercent une sollicitation excessive sur des tendons peu entraînés, mal échauffés ou fragilisés par une maladie ou des médicaments. Toutes les parties du tendon peuvent être atteintes : le tendon lui-même, la partie reliée à l’os ou les gaines qui l’entourent.

Une tendinite désigne une inflammation des tendons, provoquée par les frottements entre l’os et le tendon ou par des sollicitations excessives de ce dernier. Elle correspond à l’inflammation d’un tendon ou de sa gaine, les tendons étant des sortes de « cordes » constituées de fibres de collagène permettant d’attacher les muscles aux os. La tendinite se traduit principalement par une douleur, parfois accompagnée d’un gonflement au niveau du tendon atteint. C’est un Trouble musculosquelettique ou TMS. Tous les tendons peuvent être le siège d’une tendinite, mais les tendinites les plus fréquentes sont celles de l’épaule (tendon du muscle supra-épineux), du tendon d’Achille, du genou (tendinite sous-rotulienne et de la patte d’oie), du coude (épicondylite), du poignet (tendinite de Quervain), de la hanche (tendinite des adducteurs). Les tendinites sont plus fréquentes chez les sportifs, qu’ils soient professionnels ou amateurs et les personnes dont la profession requiert de faire des gestes répétitifs. Plusieurs éléments peuvent être à l’origine d’une tendinite ou tendinopathie. Le plus souvent, la douleur s’installe progressivement en raison de la répétition d’un mouvement ainsi que la sollicitation excessive du tendon. Ainsi, le plus souvent, la tendinite est liée à la pratique d’un sport : sollicitation excessive, échauffement insuffisant, changement brutal de matériel, etc. Elle est due également à l’exercice d’une profession qui demande d’effectuer des mouvements répétitifs, à des microtraumatismes répétés du tendon : coups, chocs, à une mauvaise posture, au maintien prolongé d’une même position. Les symptômes d’une tendinite sont principalement la douleur au niveau du tendon. Cette douleur peut se manifester à l’effort (lors de la contraction ou de l’étirement), à la palpation ou au repos. La peau prend souvent une coloration rouge à cet endroit, et est chaude au toucher.

Adopter une bonne hygiène de vie

De plus, un œdème léger peut apparaître au niveau du tendon enflammé. Enfin, le membre touché par la tendinite perd en mobilité. Les personnes les plus à risque de souffrir d’une tendinite sont les hommes, les personnes qui avancent en âge : les tendons perdent de leur élasticité en vieillissant, les personnes qui souffrent d’anomalies métaboliques, notamment la goutte, les personnes qui souffrent d’un rhumatisme inflammatoire. Les femmes en période de ménopause et les personnes ayant un trouble de la posture ou de la statique : pieds creux ou plats, genoux en « X » sont également à risque etc. Il est important qu’il y ait une prise en charge médicale de la tendinite. A défaut, la tendinite peut conduire à une rupture du tendon, ce qui nécessite une intervention chirurgicale. Il existe divers traitements pour soigner la tendinite. Les traitements d’une tendinite consistent principalement en du repos du membre concerné.

Il peut suffire à lui seul à guérir d’une tendinite. Il est possible de prévenir la survenue de tendinite en adoptant de bonnes pratiques avant de débuter une séance de sport, en corrigeant un geste mal effectué. En milieu professionnel, il peut être nécessaire d’adapter le poste de travail pour éviter d’aggraver les lésions du tendon. Il est possible de limiter les risques de survenue d’une tendinite. Cela passe par l’adoption d’une bonne hygiène de vie, et d’une pratique du sport respectueuse du corps. Il faut éviter de fumer, avoir une alimentation et un poids équilibrés, bien s’hydrater (particulièrement en cas d’effort), faire des pauses régulières pour permettre la récupération des muscles et tendons (lors de l’activité professionnelle ou sportive). Quant au sport, il faut adopter de bonnes pratiques : bien s’échauffer (au moins dix minutes) avant le sport et bien étirer les muscles ensuite, avoir un bon équipement (notamment de bonnes chaussures), prendre de bonnes postures (si besoin, se faire conseiller par un coach sportif). Aussi, la rééducation en kinésithérapie ou physiothérapie est primordiale pour éviter les récidives, favoriser la cicatrisation du tendon, permettre la reprise de la pratique sportive. La rééducation associe généralement des massages en phase aiguë qui permettent de soulager la douleur, augmenter le flux sanguin pour favoriser la réparation du tendon. Il y a également les étirements qui permettent de remobiliser progressivement le tendon, gagner de l’amplitude, réduire le risque ultérieur de lésion. Consultez le médecin traitant si la douleur est intense (qu’elle vous empêche de bouger et/ou qu’elle vous réveille la nuit et/ou qu’elle vous empêche de dormir).

Source : passeportsante.net, vidal.fr

Wamini Micheline OUEDRAOGO