Tenkodogo : Des commerçants plantent 100 arbres et donnent 1,5 Million pour l’achat d’un drone de sécurité

L’Union des Commerçants et Assimilés de Tenkodogo (UCAT) a marqué un double coup de maître ce samedi 10 août en alliant action écologique et sécurité. Lors d’une journée de reboisement organisée dans la région, l’UCAT a remis une contribution de 1 million 500 mille FCFA pour l’achat d’un drone de surveillance destiné à la province du Koulpélogo.

Cette journée, présidée par Bérenger Poda, président de la délégation spéciale de Tenkodogo représentant le gouverneur de la région, et parrainée par Ibrahim Saba, Directeur général de La Poste Burkina, ainsi que par El Hadj Ousseni Sorgho, PDG d’Excel Burkina, a également vu la mise en terre de 100 plants utilitaires.

Selon El Hadj Kabiro Sana, président de l’UCAT, plus de quatre à cinq variétés de plantes résistantes aux conditions climatiques locales ont été mises en terre, contribuant ainsi à la restauration du couvert végétal dans la région. Ce geste écologique s’inscrit dans une démarche plus large de l’Union pour soutenir le développement durable dans la province.

L’engagement de l’UCAT, à travers cette contribution financière et environnementale, réaffirme le rôle crucial des acteurs économiques locaux dans la promotion de la sécurité et de la durabilité écologique au Burkina Faso. Ces actions concrètes sont autant de preuves du dynamisme et de la solidarité des commerçants de Tenkodogo, désireux de participer activement à la construction d’un avenir meilleur pour leur communauté et leur pays.

Augustin sogoh SANOU

Sidwaya.info