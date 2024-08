LUMEN TV AFRICA :Refresher program au Burkina-Faso du 9 au 17 août 2024 à la 9e édition

Des journalistes et communicateurs de la région Ouest-africaine membres de l’UCAP (Union catholique africain de la presse) prennent part du 9 au 17 août 2024 à la 9e édition du Refresher program au Burkina-Faso, précisément au Centre National Cardinal Paul ZOUNGRANA de Ouagadougou.

L’UCAP-Togo est représentée à cette rencontre par 5 membres dont le thème général est «Ethique et déontologie dans le traitement de l’information à travers les réseaux sociaux dans un contexte de crise sécuritaire : défis et perspectives ».

L’objectif général de cette rencontre sous-régionale des communicateurs et des professionnels des médias confessionnel et séculier, est de contribuer à un meilleur traitement des informations et une bonne gestion de la communication en période de crise sécuritaire