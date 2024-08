Centrale d’Achat de Médicaments Vétérinaires : Des moyens modernes pour soutenir l’élevage Burkinabè

La Centrale d’Achat de Médicaments Vétérinaires (CAMVET) du Burkina Faso a franchi une étape importante dans sa mission avec l’acquisition de nouveaux équipements et moyens roulants d’une valeur de 634 845 000 FCFA. Ces ressources, fournies par le Programme de Développement Durable des Exploitations Pastorales du Sahel Burkina (PDPS), visent à améliorer considérablement l’efficacité de la CAMVET.

Lors de la cérémonie de remise, ce mardi 6 août 2024, à Ouagadougou,le ministre délégué chargé des Ressources animales, Dr Amadou Dicko, a exprimé sa satisfaction quant à l’arrivée de ces équipements modernes, parmi lesquels figurent des véhicules adaptés aux terrains difficiles, du matériel technique spécialisé et des équipements de bureautique dernier cri.

Selon lui, ces outils sont essentiels pour répondre aux besoins croissants des éleveurs et des professionnels de la santé animale à travers le pays. Il a également insisté sur l’importance de leur bonne utilisation, en les considérant non seulement comme des instruments de travail, mais aussi comme des symboles de l’engagement du Burkina Faso envers un avenir prospère pour ses éleveurs.

Le Directeur général de la CAMVET, Seydou Ouattara, a exprimé sa gratitude envers la Banque Islamique de Développement (BID) et le PDPS, qui ont rendu possible l’acquisition de ces équipements. Il a affirmé que ces nouvelles ressources permettront à la CAMVET de remplir pleinement son rôle dans la mise en œuvre de l’« Offensive Agropastorale et Halieutique 2023-2025 », un programme clé pour le développement du secteur.

La CAMVET, instituée pour répondre aux défis sanitaires du secteur de l’élevage, joue un rôle crucial dans l’approvisionnement en médicaments vétérinaires de qualité sur l’ensemble du territoire burkinabè. Grâce à ces nouvelles acquisitions, la structure est désormais mieux équipée pour faire face aux exigences du terrain et pour soutenir le développement durable des exploitations pastorales à travers le pays.

Cette dotation en matériel est une nouvelle preuve de l’engagement des partenaires internationaux à soutenir le Burkina Faso dans ses efforts pour renforcer son secteur agropastoral, un pilier fondamental de l’économie nationale. Ces équipements permettront à la CAMVET de mieux répondre aux défis qui se présentent, tout en assurant un service de qualité aux éleveurs burkinabè, véritables acteurs de la prospérité du pays.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info

Source : 𝗗𝗖𝗥𝗣/𝗠𝗔𝗥𝗔𝗛