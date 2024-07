Tour cycliste de la reconquête : Dédougou accueille de 5e et dernière étape

La dernière étape du Tour cycliste de la reconquête a débuté ce samedi 27 juillet 2024 à Dédougou dans la Boucle du Mouhoun.

Cette 5e étape est marquée par quatre épreuves, à savoir la course des vélos ordinaires hommes et dames, et celle des élites hommes et dames.

La compétition se tient en présence du Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Dr Boubakar SAVADOGO, du parrain le Ministre en charge de l’urbanisme et de l’habitat Mikailou SIDIBÉ, du Gouverneur Babo Pierre BASSINGA, du Chef de Canton de Dédougou Lombo Albert DAYO et des corps constitués de la région.

Également présente, la Présidente de Makafa Vélo Club de Siniena Madame Mawa ZOUNGRANA, initiatrice du projet, avec l’accompagnement technique de la Fédération Burkinabè de Cyclisme et du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs (FNPSL).

