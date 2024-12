Un challenge collectif

Comme le recommande la Constitution, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, était devant l’Assemblée législative de Transition (ALT), ce vendredi 27 décembre 2024, pour sa Déclaration de politique générale. Pour un baptême de feu, il faut reconnaitre que le chef du gouvernement a fait un sans-faute. En effet, avec précision, concision et clarté, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a d’abord présenté la feuille de route des actions prioritaires de son gouvernement, avant de répondre aux inquiétudes résiduelles de la Représentation nationale. Le plébiscite de 71/71 députés qui s’apparente à une note de 20/20 qu’on attribuerait à un brillant élève ou étudiant, atteste de ce que le peuple burkinabè a adoubé les huit axes de développement constituant l’épine dorsale de l’action gouvernementale.

Au demeurant, le chef du gouvernement s’est engagé à lutter contre le terrorisme et restaurer l’intégrité territoriale, à répondre à la crise humanitaire, à assurer la souveraineté alimentaire, à promouvoir la bonne gouvernance et lutter contre la corruption, à créer un cadre de vie décent et soucieux de l’environnement, à faire du capital humain et de l’emploi, des leviers du développement, à œuvrer à la cohésion sociale et à consolider le rayonnement diplomatique du Burkina Faso sur la scène internationale. Ces objectifs cadrent parfaitement avec les attentes du peuple burkinabè qui espère de lendemains meilleurs, sous le leadership affirmé du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré.

Pour réussir, il n’y aura pas de spectateurs, ce d’autant plus que comme l’a rappelé le Président de l’ALT, Ousmane Bougouma, ce plébiscite qui vaut investiture du Premier ministre, est bien plus qu’un challenge pour l’Exécutif et les Burkinabè. Il faut donc retrousser les manches à l’image de ces Forces combattantes qui, jour et nuit, œuvrent pour redonner au Burkina Faso, toute sa splendeur. Déjà les 70,59% du territoire national reconquis et le million de déplacés ayant déjà regagné leurs localités finissent de convaincre que la férule humiliante est aux abois.

Du reste, les questions sécuritaire et humanitaire, mais aussi de restauration de l’intégrité du territoire et de sécurité alimentaire, occupent une place de choix dans la Politique générale du gouvernement sans que celles-ci n’occultent des secteurs névralgiques comme la santé, l’éducation, la bonne gouvernance et l’emploi, afin de concilier efficacement reconquête du territoire et développement endogène.

Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo vient certes de réussir son premier test au Parlement et au sein de l’opinion publique, mais au-delà de son équipe qu’il engage sur les différents fronts, il s’agit de l’ensemble du peuple qui est attendu au pied du mur. D’où son appel au sursaut patriotique des Burkinabè pour assurer la mise en œuvre de ces grandes orientations « afin de changer notre pays et de répondre aux besoins actuels et futurs de nos populations, réaliser leurs aspirations légitimes, garantir un avenir meilleur et profitable à tous ».

L’heure est venue d’oser espérer des lendemains meilleurs en abandonnant les intérêts égoïstes et n’avoir comme boussole l’intérêt général de la Nation. Il suffit d’y croire comme lui, de procéder à une juste utilisation des ressources et à une répartition équitable des fruits de la croissance. Le verre est plus qu’aujourd’hui à moitié plein. Il n’y a aucun doute que le peuple peut reconstituer son pays comme en 1947 et retrouver sa légendaire quiétude. Ensemble, nous y parviendrons.

Par Assetou BADOH