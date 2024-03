Un projet de loi controversé

Un débat sur la levée de l’interdiction de l’excision fait rage en ce moment en Gambie et au-delà des frontières de ce pays d’Afrique de l’Ouest. Depuis qu’un parlementaire indépendant, Almameh Gibba, a introduit, début mars 2024, un projet de loi visant à permettre à nouveau la pratique de l’excision, de nombreuses organisations de la société civile (OSC) broient du noir. L’auteur du texte évoque une violation des droits des citoyens à pratiquer leur culture et leur religion, pour expliquer sa démarche, mais certaines voix l’accusent d’être à la solde des mouvements radicaux ou rigoristes.

Les OSC, vent debout, appellent à préserver la loi contre l’excision, considérée comme une forme de violence à l’égard de la jeune fille et de la femme. Les Mutilations génitales féminines (MGF) provoquent, entre autres, des problèmes vaginaux, des complications lors des grossesses et des accouchements, de saignements excessifs pouvant entrainer la mort et des problèmes psychologiques. C’est bien pour cette raison, que l’ex-chef de l’Etat gambien, Yaya Jammeh, avait fait adopter en 2015, une loi interdisant les MGF dans le pays, avec de lourdes amendes et des peines de prison pour les contrevenants.

Autoriser à nouveau la pratique de l’excision, qui a la peau dure, à cause des pesanteurs socioculturelles, interroge et provoque le courroux des structures qui combattent le phénomène en Gambie et à travers le monde. Plusieurs raisons justifient l’excision (assurer la fidélité conjugale, croyances…), mais elle est très mal vue, vu les conséquences sur la santé de la femme.